El jurista Santiago Vidal està segur de la celebració del referèndum

El jurista i senador Santiago Vidal veu del tot viable a nivell legal culminar a curt termini el procés cap a la independència de Catalunya i es mostra «convençut que el referèndum es durà a terme» malgrat l’oposició aferrissada de les institucions de l’Estat espanyol. El jutge, actualment inhabilitat precisament per motius polítics, va omplir la sala del CETAP-Telecentre de la Seu d’Urgell en un acte organitzat dimecres passat per ERC la Seu en motiu de la commemoració del segon aniversari de la consulta participativa del 9-N.



En una entrevista per a RàdioSeu, Santiago Vidal va defensar que «malgrat els múltiples obstacles que hi vol posar Madrid, des de la Generalitat ja s’ha avançat molt en la preparació dels instruments legals perquè al setembre del 2017», quan és previst celebrar-se el referèndum vinculant, «ja estiguin a punt per tal que no hi hagi cap buit administratiu en el procés de transició».



Vidal també va esmentar l’aprovació al Parlament de les lleis de Transitorietat Jurídica, de la Hisenda Pròpia i de la Seguretat Social. En aquest sentit, el jurista considera que «la millor prova de la viabilitat d’un Estat català és l’estat de nerviosisme» que pot copsar entre els polítics i dirigents espanyols ara que exerceix com a senador a Madrid, així com el fet que el Govern espanyol estigui «prenent decisions poc meditades» en l’intent «d’aturar les aspiracions del poble català».



Per altra banda, Vidal va lamentar les citacions o imputacions a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, Carme Forcadell i, més recentment, a Montse Venturós i Joan Coma, fets que, segons ell, «demostren la necessitat que els catalans i catalanes es mantinguin units davant l’ofensiva legal del Govern central».