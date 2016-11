La Nit Literària deixa sense repartir 17.000 euros en premis

La 39a Nit Literària va repartir ahir set de les nou dotacions íntegres –més un accèssit– dels diversos premis als que optaven els participants. Un total de 42.000 euros han estat repartits entre nou persones, de les quals tan sols dues són andorranes. A més, el Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica amb una dotació de 15.000 euros per part del Consell General– va tornar a quedar orfe per segon any consecutiu i ressalta la tendència negativa en quant a produccions literàries en aquest àmbit de recerca –l’històric– del Principat. D’aquesta manera es compleixen tres anys consecutius sense el repartiment d’aquest premi –així com l’accèssit repartit l’any 2013–, la dotació econòmica del qual representa la més elevada, juntament amb la del premi Fiter i Rossell. Una situació inversemblant que caldria fer reflexionar els seus organitzadors sobre les seves causes i possibles solucions de cara a les edicions futures.



Entre els premis més importants a nivell econòmic cal destacar el Fiter i Rossell –dotat pel Ministeri de Cultura–, que aquest any ha recaigut en Josep Maria Ràfols Cabrisses, natural de Sant Just Desvern (Barcelona) per la seva obra El xiscle de la sirena. L’obra, que constitueix la primera producció de l’autor, explica una llarga història de misteri que engloba més de 300 anys d’història de la ciutat de Barcelona, fent un repàs de la seva organització urbanística i social des del segle XVII fins a la hipotètica meitat del segle XXI. Pel que fa al premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, el guanyador ha estat Marcel Fité, també de la ciutat comtal, per Escacs de mort. En aquest cas, el premi ha estat repartit per Andbank i arribava fins als 6.800 euros de dotació econòmica. La novel·la de Pérez Berenguer gira al voltant d’un manuscrit real del meitats del segle XV–en mans de l’autor– que documenta les primeres normatives de l’aparició dels escacs en època medieval.

Divulgació científica, al país / En el camp de la divulgació científica –que l’any passat no va ser repartit tot i comptar amb quatre aspirants– s’ha quedat al país, concretament a Sant Julià de Lòria.La dotació de 5.000 euros ha estat per Andorra davant del canvi climàtic, perspectiva històrica i reptes, d’Aland Ward i Koeck, n’ha estat la protagonista, una recerca al voltant dels nous paradigmes que planteja el canvi climàtic que sofreix el nostre planeta, així com també una revisió del que ha vingut significant fins ara. L’altra dotació de la mateixa quantitat pertany al premi Sant Carles Borromeu de Contes i Narracions, proveït per MoraBanc, que aquest any ha viatjat fins a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), concretament per a Honor de poble, de Jordi Romeu Carol.

Les pensions, protagonistes / Els premis Tristaina de periodisme, dotats per Andimesa, es divideixen com cada any en un per a un treball publicat o emès a Andorra i en un altre difós a l’estranger. Ricard Poy ha estat el guanyador del primer amb Pensions, com hem arribat fins aquí?, mentre que el reconeixement de la trajectòria professional d’Eva Clausó s’ha emportat l’altre. Totes dues candidatures reben una quantitat de 1.250 euros –per cadascun dels dos guanyadors.

Per últim, pel que fa a les categories de poesia –el premi Grandalla de Crèdit Andorrà– el guanyados ha estat Alejandro Llabata , amb En mi la nit, en tu la llum, en el premi d'assaig Sant Miquel d'Engolaster, Josep Francesc Delgado amb Michael Ende: Antroposofia cosmogònica.

Accèssit / El premi 50è aniversari Crèdit Andorrà de teatre no va repartir la seva dotació íntegra, però sí que va donar un accèssit de 1.500 euros a l’alacantí Manuel Pérez Berenguer per l’obra Cendres del paradís.



La vetllada, celebrada ahir al Palau de Gel de Canillo, va començar a les 18:30 de la tarda, quan els guanyadors van començar a arribar per atendre la premsa, i es va allargar fins la nit amb un sopar de gala celebrat al mateix Palau.