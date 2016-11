Notícia '100 metros' Cinemes illa projecta la pel·lícula amb la presència del director a favor de l’associació Trana Cartell de la pel·lícla '100 metros'.

L’Associació de Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius d’Andorra (Trana), amb la col·laboració dels Cinemes illa Carlemany, va esgotar anit les 300 entrades per la projecció de la pel·lícula ‘100 metros’, amb la presència del director, Marcel Barrena. La sessió, gratuïta, va servir per parlar de l’esclerosi múltiple i donar a conèixer l’anomenada ‘malaltia de les mil cares’.



La presidenta de Trana, Anna Parramon, va felicitar Barrena per mostrar la realitat de l’esclerosi múltiple, una malaltia que afecta una de cada mil persones. «És una malaltia que t’etiqueta, hi ha molts prejudicis, però moltes de les persones afectades poden fer una vida bastant normal. L’esclerosi múltiple no es cura, però es pot superar», va assegurar.



Per la seva part, Barrena va explicar que rodar una pel·lícula és «una feina molt solitària i complicada». Amb tot, va admetre que pel tema proposat –plasmar la vida de Ramón Arroyo, un pare de família a qui els metges li pronostiquen que en un any no podrà caminar ni 100 passes– era un gran repte. El realitzador va assegurar que havia escrit i dirigit el film amb «respecte i rigor a l’hora d’exposar un tema tan sensible». El director va comentar que té molt clar l’objectiu de fer aquesta pel·lícula: «Molta gent sap què és l’esclerosi múltiple, però no entén què significa patir-la el dia a dia».



Per a Barrena, la idea era fer un llargmetratge «comercial», és a dir, que arribés a molta gent. «És una pel·lícula positiva, optimista, motivadora». A més, «és una història d’històries, amb amistat i solidaritat», va avançar hores abans de la projecció del film.



La pel·lícula ‘100 metros’, basada en fets reals, explica el cas de Ramón (Dani Rovira), pare de família de 30 anys, que viu per treballar fins que el seu cos comença a fallar. Diagnosticat d’esclerosi múltiple, tots els pronòstics semblen indicar que en un any no serà capaç de caminar ni cent metres. Ramón decideix plantar cara a la vida participant en la prova esportiva més dura del planeta: una ironman. Amb l’ajuda de la seva esposa (Alexandra Jiménez) i el rondinaire del seu sogre (Karra Elejalde), Ramón s’inicia un peculiar entrenament en el qual lluitarà contra les seves limitacions, demostrant al món que rendir-se mai és una opció...



La pel·lícula es va estrenar la setmana passada a Espanya i avui arriba a Andorra. Cinemes illa Carlemany projectarà ‘100 metros’ durant els pròxims dies. 300 persones la van poder veure ahir en primícia i amb la presència del director que va conversar amb el públic sobre el film.