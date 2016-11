Notícia La Batllia refusa la denúncia contra l’acord amb Saetde Miquel Alís i Roc Rossell van demanar el pacte del comú El nou telecabina del Pas de la Casa. Autor/a: ANA

La Batllia ha refusat la demanda que va presentar l’excònsol d’Encamp Miquel Alís i l’exconseller general Roc Rossell contra l’acord d’intencions firmat el setembre de l’any passat entre el Comú d’Encamp i Saetde per facilitar que la societat fes inversions al Pas de la Casa a canvi de l’ampliació de la concessió.



L’argumentació del refús de la demanda, a la qual ha tingut accés l’agència ANA, es basa en «manca de legitimació activa» ja que el batlle considera que ni Alís ni Rossell «tenen un interès legítim en l’objecte del procés». No obstant això, Alís és accionista de Saetde, però la sentència indica que el seu interès personal «no ha estat mínimament concretat en relació a la possible afectació dels seus drets».



ELS ARGUMENTS / La demanda de l’excònsol i l’exconseller al·legava que l’acord vulnerava la normativa i contenia un gran nombre d’afectacions urbanístiques, entre les quals l’enderroc d’un garatge del Pas de la Casa sense permís comunal. Alís i Rossell també s’oposaven a l’ampliació de la concessió de Saetde sense fer un concurs públic i sense respectar la vigència de 70 anys de la concessió actual, i criticaven que el cònsol major s’hagués atribuït competències que no li corresponien en negociar de forma il·legítima l’acord, sense sotmetre’l a la votació del Consell del Comú i sense exposició pública.



Les altres dues parts –el Comú d’Encamp i Saetde– van al·legar que es tractava d’un acord d’intencions i, per tant, no pretenia crear obligacions jurídicament vinculants, sinó que això quedava reservat a un futur procediment contractual. Tant el Comú com la societat també van exposar que els demandants no estaven legitimats per impugnar l’acord, i la Batllia els ha donat la raó.



La sentència només valora la qüestió de les obres d’enderroc d’un garatge al Pas de la Casa i de la construcció d’un nou telecabina i retreu als demandants que citin aquest incident com l’única afectació urbanística, tot i que en la demanda diuen que n’hi ha «múltiples».



La Batllia assegura que l’acord no atorgava cap llicència d’obres, però que el Comú d’Encamp va aturar les obres per manca de llicència, i va sancionar Saetde amb 1.000 euros per una infracció urbanística lleu. Finalment, la sol·licitud dels permisos va ser validada i se li va concedir l’autorització per reprendre els treballs que, tal com assegura el Comú d’Encamp en les al·legacions, eren independents a l’acord.



MANCA DE LEGITIMITAT / La demanda ha estat refusada perquè el Tribunal de Batlles no considera que hi hagi cap interès legítim dels demandants en l’objecte del procés. Tot i que admet que Alís és accionista de Saetde, la sentència constata que «l’interès personal del senyor Alís no ha estat mínimament concretat en relació a la possible afectació dels seus drets, com tampoc ha justificat en quina mesura la seva situació jurídica es veuria afavorida per l’estimació de la seva demanda, ja sigui mitjançant l’obtenció d’un benefici o l’evitació d’un perjudici».



Per tot plegat, la Batllia considera que la demanda s’ha de refusar per «manca de legitimació activa», i que això «impedeix examinar si l’acte és impugnable, i encara menys, un pronunciament en el fons».