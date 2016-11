Les inscripcions per a l'Andorra Ultra Trail Vallnord treuen fum

Si algú tenia dubtes sobre el prestigi de grans dimensions que ha adquirit l’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) a nivell internacional, ahir va trobar un motiu més per esvair-los. A les vuit del matí es va obrir el període d’inscripcions per a l’edició del 2017 i en tan sols dotze hores ja hi havia 363 persones apuntades de 24 països d’arreu el món.



La xifra va deixar impressionada la pròpia organització, Cims Màgics, com així va reconèixer la cofundadora i directora de logística, Valérie Lafleur: «Mai havíem viscut això. Ens ha sorprès que la gent vulgui tenir tan ràpid el seu dorsal». 47 andorrans, 117 espanyols, 109 francesos, 22 de Portugal, un canadenc, tres dels Estats Units, cinc de les illes de la Reunió, set japonesos i fins i tot un de la Polinèsia Francesa, on hi ha una diferència horària amb Andorra d’onze hores menys i va fer la inscripció cap a les dues o les tres de la matinada de dimecres a ahir.

3.200 dorsals disponibles / L’AUTV del 2017 se celebrarà del 4 al 9 de juliol i pot tornar a aconseguir superar el rècord de participació, establert aquest any amb poc més de 3.000 inscrits de 42 nacionalitats. Tal i com es va avançar el 21 de juliol passat –un parell de setmanes després de la disputa de la vuitena edició– gran novetat de l’any que ve serà la cursa Eufòria, una aventura de 233 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell positiu. Es tracta d’una cursa de resistència per parelles i sense marcatge ni avituallaments, en què els participants han de seguir les indicacions del track que l’organització els facilita.



Això suposa 3.200 pitralls disponibles per a les sis proves. Eufòria té un límit de 300 inscripcions i ahir hi havia 51. De la Ronda dels Cims, 103; de la Mític, 48; del Celestrail, 58; de la Marató, 94; i del Solidaritrail, 9. «Amb l’estructura actual, ja no podem créixer més en quantitat de corredors, però si en qualitat», sosté el director de la cursa, Gerard Martínez, qui amb tot va dir el mateix fa dos anys quan el límit era de 2.500 corredors però que amb alguns canvis ha aconseguit ampliar la xifra. Mai se sap. I amb tanta febre que hi ha per la cursa andorrana, més raons hi ha perquè torni a desdir-se.



En tot cas, amb la creació d’Eufòria, el pressupost de l’AUTV augmenta en 50.000 euros i arriba als 650.000. El Comú d’Ordino aportarà 15.000 euros més i Andorra Turisme, 12.000. Són dos patrocinadors importants dels molts que s’hi volen publicitar a una cursa que té en els espònsors el 64% dels ingressos.