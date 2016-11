Notícia L’aeroport de Girona vol els esquiadors L’aeròdrom negocia amb touroperadors russos i anglesos Sala de control de l’aeroport Andorra-La Seu. Autor/a: MARICEL BLANCH

Entre l’aeroport de Lleida-Alguaire i el de Girona-Costa Brava, cada vegada s’allunyen més les opcions per a que l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell rebi vols comercials de touroperadors que traslladen grups d’esquiadors. El director de la infraestructura aeroportuària de Girona, Lluís Sala, ha confirmat al setmanari El Triangle que manté el contacte amb dues companyies especialitzades en el sector d’esquí que pretenen utilitzar aquest hivern les instal·lacions. La intenció és atreure esquiadors russos, anglesos i del nord i el centre d’Europa. Si els touroperadors portaran la gent a esquiar a les estacions andorranes o a les catalanes no s’ha precisat.



L’avantatge que té l’aeroport de Girona respecte el d’Andorra-La Seu és que sí forma part de l’espai Schengen i, per tant, la mobilitat entre països és molt més senzilla. Actualment, quan arriba un vol de fora de l’espai Schenghen, l’aeroport ho comunica a la Guàrdia Civil i/o la Policia Nacional, i els agents vénen a comprovar la documentació. Les instal·lacions de l’aeroport ja estan preparades per acollir vols comercials, amb cabines per a la Policia Nacional per mostrar els passaports.



La Generalitat de Catalunya va comprar l’aeroport de l’Alt Urgell l’any 2008 amb la voluntat de reobrir-lo. Dos anys després es va reactivar com a aeròdrom d’aviació general, i el gener del 2014 va esdevenir aeroport comercial. De moment, tot i que hi ha més d’una companyia que ha fet soroll, no arriben vols comercials a l’aeroport.