Miquel es querella contra Barroso i Blas per amenaces i coaccions L'exconseller delegat de BPA denuncia que va ser pressionat per filtrar informació sobre Pujol L'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra en una roda de premsa que va tenir lloc el 2014.

L’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, va presentar ahir a la Batllia una querella criminal per amenaces i coaccions contra l’excomissari i cap del departament d’Afers Interns de la Policia nacional espanyola, Marcelino Martín Blas, i contra l’agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Celestino Barroso. Segons denúncia Miquel, els dos policies espanyols l’haurien pressionat amb l’objectiu d’aconseguir dades bancàries de la família Pujol.



La demanda de Miquel seguiria, doncs, la mateixa línia del que ja va posar de manifest l’accionista majoritari del banc Higini Cierco en Seu Judicial el passat mes d’agost i que va ratificar davant de la comissió especial de BPA a mitjans d’octubre. A la nova querella contra els càrrecs policials espanyols s’hi descriuen els esdeveniments que van tenir lloc entre els mesos de maig i juny del 2014 i explicarien l’inici del que va acabar amb la desaparició de l’entitat bancària.



El germà gran de la família Cierco també va interposar una querella contra Barroso i Martín Blas a finals d’octubre per amenaces i coaccions acompanyades d’un gruix important de proves documentals i audiovisuals que evidenciarien els fets denunciats.



Detalls de la querella de cierco/ Aquesta querella presentada per l’accionista majoritari de l’entitat bancària ja ha estat admesa a tràmit per la Batllia. Així doncs, el batlle instructor del cas, Manel Santolària, ja ha començat a instruir la causa i s’ha traslladat a les diferents parts implicades tot el contingut adjunt.



Els documents de la denuncia es van fer públics dimecres de forma íntegra en un article del diari català ARA. La querella destapa que l’excomissari de policia espanyol José Villarejo –conegut com un dels integrants de les denominades «clavegueres de l’Estat espanyol» i que va denunciar la denominada Operació Catalunya,una trama secreta espanyola que tenia com a objectiu frenar el procés independentista– estaria disposat a declarar Andorra.



Villarejo i Martín Blas van treballar junts en contra del procés català, segons va reconèixer el primer davant la Justícia espanyola. Ara, els dos policies estan manifestament enfrontats. Per això, José Villarejo acceptaria ser testimoni de càrrec i donar els detalls sobre l’actuació de Martín Blas en relació al cas BPA.



Entre els annexos de la denúncia també hi ha documents que es refereixen al seguiment de què va ser objecte Miquel a Madrid i que hauria estat ordenat, presumptament, per Martín Blas. L’exconseller delegat de BPA també va aportar ahir a la Batllia informació sobre les trobades que va mantenir amb l’excomissari.