Walker: «Trump és un gran home de negocis»

Com a ciutadà estatunidenc, David Walker va valorar la victòria de Donald Trump conta Hillary Clinton que el converteix en el relleu d’Obama a la presidència dels Estats Units. L’escorta va admetre estar «sorprès» per la notícia, com també «per la repercussió que tenen les eleccions del meu país» a Europa. «Al vestidor han fet una mica de broma sobre això amb mi, perquè també ha guanyat al meu estat [Ohio]». Walker va admetre que no és un gran seguidor de la política, però tampoc veu un greu problema en què Trump agafi les regnes del seu país. Ell prefereix donar-li un vot de confiança: «La gent està preocupada per si hi provoca alguna guerra, però no serà així. És un gran home de negocis i això pot ajudar-nos».



Sobre el partit a Manresa / El BC MoraBanc Andorra visitarà el pròxim diumenge la pista de l’ICL Manresa (19.00 hores) i David Walker veu en aquest partit una gran oportunitat d’estrellar el caseller de triomfs lluny del Poliesportiu. Perquè el conjunt que dirigeix Joan Peñarroya ha guanyat els quatre partits que ha disputat davant el seu públic, però ha perdut en els desplaçaments a Baskònia i València.



El nord-americà no amaga que la imatge com a local i com a visitant, a dia d’avui, no és la mateixa i per això va assegurar: «Quan juguem a casa estem forts però també hem de demostrar-ho fora». I va posar com a exemple el partit de la setmana passada davant l’UCAM Múrcia: «El nostre joc va ser realment bo i ens ha de servir com a exemple per mostrar la mateixa imatge a Manresa».



El conjunt que dirigeix Ibon Navarro ocupa el fanelet vermell en solitari, amb tan sols una victòria en sis partits, però en el rerefons hi ha el partit de semifinals de la Lliga Catalana ACB, a la qual els de Joan Peñarroya, que eren els amfitrions, van caure per 72-77. D’aquí que Walker avisés que no val a badar: «Hem de tenir confiança en nosaltres mateixos perquè malgrat ser el cuer de la classificació, el Manresa ja ens ha demostrat es tracta d’un gran rival».

«Cada partit em sento millor» / Walker és una de les noves incorporacions d’aquest estiu, de 23 anys i 2 metres clavats que venia de l’Universitat Northeastern per viure la seva primera experiència al bàsquet europeu i també al professional. L’escorta, però, està jugant una mitja de 24 minuts per partit amb 8,7 punts, 3,5 rebots i 10,8 punts de valoració. «Cada partit em sento millor», va destacar conscient de què és un rookie a l’ACB i que «cal continuar treballant com fins ara i escoltar els consells dels companys i de l’entrenador».