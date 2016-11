Notícia Martí admet que hauria d’haver acceptat la dimissió d’Alcobé El cap de Govern justifica que el ministre compaginés les dues feines El cap de Govern, Toni Martí, durant la sessió de control al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El cap de Govern, Toni Martí, va admetre ahir que es va equivocar quan va decidir no acceptar la dimissió del ja exministre Jordi Alcobé quan aquest va posar el càrrec a la seva disposició el passat 13 d’octubre. «Ja he explicat els meus motius pels quals no el vaig cessar i admeto que potser em vaig equivocar», va reconèixer en seu parlamentària a resposta d’una pregunta del conseller general per SDP, Víctor Naudi.



El màxim responsable de l’Executiu va assegurar que l’extitular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions va «saber llegir la situació» millor que ell i per això, va deixar clar que «tinc la plena responsabilitat de deixar passar aquestes tres setmanes» des que Alcobé va reconèixer haver combinat la feina a Banca Privada d’Andorra (BPA) amb el càrrec de ministre fins a la presentació de la seva dimissió irrevocable.



La justificació de Martí/ El líder de l’Executiu va apuntar que «cal reflexionar» sobre la llei de les incompatibilitats entre treballar per un privat i exercir el càrrec de ministre. A l’entendre de Martí, la raó de ser d’aquesta norma és doble. Per una banda, va manifestar, «confirmar l’activitat del ministre com a plena» i, de l’altra, «evitar un conflicte d’interessos». En aquest sentit, va justificar que amb Alcobé «no hi va haver cap dels dos problemes».També va recordar que la relació de l’extitular amb BPA era anterior al seu nomenament. «Podria semblar que va buscar una activitat paral·lela però no va ser així».