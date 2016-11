Notícia La CASS tindrà accés als ingressos dels autònoms La informació permetrà que els empleats cotitzin segons el que guanyen La façana de l'edifici de la CASS. Autor/a: ALEX LARA

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir que «en les properes setmanes» el Govern entrarà a tramit parlamentari una modificació de la llei per tal que la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) pugui tenir accés als ingressos que tenen els treballadors autònoms, ja que fins ara només l’Agència Tributària disposa d’aquesta informació. D’aquesta manera, els empleats per compte propi podran cotitzar segons el que ingressen.



El passat mes de juny el ministre ja va exposar la voluntat del Govern perquè els autònoms cotitzessin en un sistema més favorable. En aquell moment es va posar sobre la taula dues possibilitats. D’una banda, tenir en compte el que guanyava cada treballador i, de l’altra, fer-ho en funció del sou mig de cada sector.



En aquest sentit, Espot va valorar ahir que la millor opció és la primera, ja que en el segon cas «hi ha moltes diferències» entre el que cobra més i el que menys. Per tal de poder dur a terme la primera opció però, era necessari portar a terme aquest canvi legislatiu per tal que la CASS tingui coneixement dels ingressos de cada persona.



Espot va donar aquesta informació en seu parlamentària i en resposta d’una pregunta presentada pel conseller general per SDP, Víctor Naudi. La CASS va presentar fa dues setmanes a l’Executiu un informe jurídic que detallava el règim de cotització que fan servir al sistema sanitari espanyol i francès. Segons va posar de manifest Espot, el model del país veí del nord «és l’oportú».



Així doncs, un cop s’aprovi aquesta modificació de llei es podrà posar en marxa el nou règim de cotització per als treballadors autònoms.