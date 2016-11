El PS s’afegirà al procés penal contra les irregularitats del SAAS

«Duríssima» intervenció de la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili contra la «inacció» governamental enfront de les irregularitats constatades al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Després d’anunciar la voluntat del Partit Socialdemòcrata (PS) de participar de la causa penal que la Fiscalia podria endegar arrel d’aquestes anomalies, Gili va acusar el cap de Govern, Antoni Martí, de no emprendre represàlies per les «amistats» que el vinculen amb els dirigents de l’àmbit.



L’obertura d’un expedient administratiu i el trasllat al ministeri públic de les irregularitats en el si del SAAS després que hagin estat evidenciades tan pel Tribunal de Comptes com per «tres auditories» d’experts externs, no satisfà Rosa Gili. La intervenció de la parlamentària a la sessió de control a l’Executiu que va tenir lloc al Consell General va estar farcida d’acusacions de «defuig de responsabilitats» malgrat l’obviada constatació d’«incompliment» de lleis com les de la «contractació» o «finances» públiques, per la qual cosa Gili culpava el Govern de ser «còmplice de les irregularitats».



La consellera socialdemòcrata no va abaixar el to després que Martí li retragués la duresa del discurs i li recordés que les irregularitats han existit «sempre» degut a la «pressió» a què el SAAS es troba sotmès com a «servei públic» que ha de respondre amb «immediatesa» a l’usuari. Més aviat al contrari i justament remetent-lo a aquesta necessitat de diligència, Gili va interpel·lar el demòcrata sobre quan tindrà enllestida la «planificació» sanitària.



El personal va ser el darrer extrem contra el que va arremetre la parlamentària del PS, afegint al manteniment dels directius culpables de les irregularitats la paradoxal dimissió per part de treballadors com a conseqüència d’aquestes males pràctiques i el «malestar» dins de la institució.



Martí va acollir-se a la negativa socialdemòcrata de participar del Pacte d’Estat per la Sanitat per respondre a la «inacció» de què va ser acusat i va justificar no haver actuat contra els directius ni a nivell judicial per la inexistència, per ara, d’indicis penals que desemboquin de les irregularitats.

La cotització es manté / Encara en el tens procés de resposta governamental a la deficiència del SAAS i a instància del conseller liberal Jordi Gallardo, el ministre de Salut Carles Àlvarez va descartar apujar les cotitzacions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social a curt termini, així com tampoc tindrà enllestida aviat la Llei de Sanitat.



Apressat pels grups de l’oposició a reduir el dèficit i posar d’una vegada per totes ordre en l’orbe que encapçala, Àlvarez Marfany va recordar que, a base de «decrets» es poden anar salvant les necessitats legislatives de la sanitat. Per al titular de la cartera, la prioritat passa per «racionalitzar la despesa sanitària» a través d’una «reforma» que va augurar «lenta». Amb tot, va retreure a liberals i socialdemòcratas que se l’increpi per desencerts i passivitat quan cap de les dues formacions és partícip del pacte d’Estat per la Sanitat.