La llei de reproducció assistida serà «homologable» amb l’entorn

El ministre de Salut, Carles Àlvarez, es nega a posar una data per un projecte de llei per a la regulació de la reproducció assistida que, per contra, ja comença a tenir perfilat. Com a mínim és el què es va poder deduir ahir de la seva intervenció a la sessió de control al Govern desenvolupada al Consell General quan, a instància de la parlamentària socialdemòcrata i progressista Sílvia Bonet, va assegurar-li que la norma prevista per al 2017 serà «perfectament homologable i encaixable amb l’entorn».



La preocupació de la consellera general del Grup Mixt respon a l’interès que inversors forans haurien manifestat per instal·lar els seus centres al Principat, factor impracticable si abans no es marquen els límits legals per a aquestes pràctiques. En aquest sentit i referint-se en concret a l’Institut Marquès per la seva intenció manifesta d’ubicar-se a Andorra, Bonet va interrogar el titular sobre hipotètiques trobades i reunions amb aquesta tipologia d’entitats per facilitar-los la penetració al país. La consellera va elevar aquest extrem a imprescindible si «realment es vol l’obertura econòmica». Amb tot, va recordar que per a propiciar l’entrada d’aquest àmbit d’atracció per al turisme, abans cal ratificar el Conveni d’Oviedo que normativitza a nivell internacional aquesta mena de tractaments.

Rebuig de pressions de fora / El Govern rebutja pressions externes; tant per part de particulars com propiciades pel mateix conveni al que Bonet instava a subscriure’s. Àlvarez va replicar les insinuacions de lentitud de la socialdemòcrata i progressista assegurant-li que la norma es redactarà en funció dels paràmetres marcats a nivell internacional i no per pressions d’organitzacions privades. Així, va advertir que les empreses que vulguin entrar a Andorra hauran «d’adaptar-se» a la seva llei. Una norma de la que dependrà, d’altra banda, l’adhesió al conveni d’Oviedo.