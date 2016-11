Calvó nega que la plantilla del CTR hagi patit ‘mobbing’

Davant de les acusacions del president suplent del Grup Parlamentari Mixt, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va negar que les baixes de treballadors al Centre de Tractament de Residus hagin estat motivades per mobbing per part dels seus directius. Calvó, que sí va reconèixer sis partides entre aquest any i el darrer, va assegurar que, si així s’hagués constatat, el mateix departament que lidera hauria intervingut en la situació.



El conseller general Víctor Naudi va fer públic el coneixement que «pràcticament tota la plantilla» ha rotat durant els darrers anys com a causa dels mals tractes la qual cosa, va advertir, pot tenir afectacions en la «seguretat» i el «medi ambient», així com afectar a les emissions. Calvó va desmentir aquests problemes aplegant-se al compliment de normatives internacionals i d’avaluacions i controls.