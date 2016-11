Gili posa en dubte la seguretat del transport escolar

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, nega que tres nens s’asseguin en només dos seients als busos que els porten de casa a l’escola, així com també desmenteix que la impossibilitat de lligar-los amb el cinturó de seguretat suposi posar les seves vides en perill. L’encarregat governamental del transport escolar va fer aquests esclariments empès per les reiterades i «alarmistes» acusacions de la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili a través de la intervenció amb què posava en dubte que els estalvis de 500.000 euros en la partida per al bus escolar permetin mantenir la qualitat del servei.



La parlamentària socialdemòcrata es va manifestar preocupada per la xifra de persones que viatgen en els autobusos. Gili va assegurar haver tingut constància que, busos pensats per a 55 persones, estiguin traslladant 55 infants als que cal sumar el conductor i les auxiliars que fan l’acompanyament del viatge. Va posar aquest mateix exemple amb altres dimensions i va lamentar que, amb tot, tres nens vagin asseguts en trajectes de més d’una hora en espais per a dues soles persones.



Les acusacions van conduir Jover a exigir «proves» a la consellera, a qui va demanar que «presenti excuses públicament» en cas que no pugui verificar les informacions que ahir va comunicar al Consell General. Amb tot, va negar que els autobusos viatgin amb més passatgers dels permesos.

El cas que tres infants s’asseguin en dos seients, no obstant, pot ser que s’hagi donat, va dir. Tanmateix, aquesta possibilitat es troba contemplada a la reglamentació del transport públic, la qual va convidar Gili a llegir.

Vies estretes/ Una altra de les queixes de Gili anava relacionada amb el canvi d’«autobusos més petits i àgils» per d’altres de més grans dimensions. Aquests vehicles, va apuntar, no són els més aconsellables per circular per pobles estrets i, menys «en condicions de neu». Jover va indicar en aquest sentit que «autobusos grans viatgen per aquestes vies sense problemes».



El debat entre ambdós polítics va allargar-se fins a tocar la possibilitat que hi hagi un accident. Gili va preguntar qui assumiria la responsabilitat, al que Jover va tornar a demanar posar fre a la creació d’alarma i va assegurar que es compleix amb tots els paràmetres de seguretat.