Notícia Del cel pirinenc al plat L’èxit i la bona acceptació de la iniciativa ha obligat a ampliar-ne les places El restaurant L’Estany Clar de Berga

L’èxit i la bona acceptació del Sopar de Les Estrelles, en el que cuinaran els xefs dels restaurants amb estrella Michelin del Pirineu, i que serà el tret de sortida a la primera edició de les Jornades Gastropirineus, ha obligat a ampliar-ne les places i ha servit per evidenciar la importància de la nova iniciativa.

L’àpat es durà a terme demà al Castell de Ciutat, i hi participaran els restaurants Les Cols d’Olot (dues estrelles Michelin), Ca l’Enric de La Vall de Bianya (una estrella Michelin), Els Casals de Sagàs (una estrella Michelin), la Fonda Xesc de Gombrèn (una estrella Michelin) i el restaurant L’Estany Clar de Berga (una estrella Michelin), amb la col·laboració del Castell de Ciutat.

Les Jornades professionals enogastronòmiques i de la cuina del Pirineu estan previstes fins al 15 de novembre a la Sala Sant Domènec de La Seu d‘Urgell. El programa inclou la intervenció d’experts i representants d’entitats i institucions com el Campus de l’Alimentació de l’UAB, la Fundació Alícia, el Servei de Promoció de Qualitat Alimentària i de l’Agència Catalana de Turisme, a més de cuiners representants de totes les comarques pirinenques, que faran sessions de cuina en directe amb plats del seu territori.

Gastropirineus és la primera acció transversal concebuda per «potenciar, promocionar i posar en valor la cuina i la gastronomia del Pirineu català». Un dels objectius principals que s’han establert és l’elaboració d’un catàleg de plats i productes de la zona. L’esdeveniment també vol ser un motor per posar en valor la cuina pròpia, potenciar l’ús del producte del territori, fomentar la recuperació dels productes menys usats i crear la marca Cuina del Pirineu. Tot plegat, «en un entorn de sinèrgies i debat, on els professionals del territori pirinenc podran compartir coneixements i experiències». H