Notícia Compromís demana una rebaixa del 5% de l'IBI a la Seu d'Urgell El grup municipal també proposa una línia de subvencions a petits comerços L'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

El grup municipal de Compromís x La Seu demana que l’Ajuntament rebaixi en un 5% l’Impost de Béns Immobles (IBI). El primer grup de l’oposició també proposarà crear una nova línia d’ajuts a petits comerços.

Sent així, el portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, creu «necessari realitzar l’esforç per part del consistori urgellenc de reduir el tipus impositiu de l’IBI de cara al proper exercici fiscal de 2017». A més a més, Ordeig creu que cal iniciar un procés d’ajut als petits comerços, «tot realitzant bonificacions de la quota de l’IBI dels locals comercials del Centre Històric i de zones d’especial interès, via subvencions sobre la quota líquida a pagar, per tal de facilitar el lloguer comercial i incentivar l’obertura de locals i empreses».

Compromís argumenta la petició de reducció de l’IBI en unes dades de la Generalitat de Catalunya segons les quals, afirmen, «els impostos directes que l’Ajuntament de La Seu d’Urgell cobra als seus ciutadans han passat dels 288,75 €/habitant l’any 2003 als 430,28 €/habitant l’any 2015, quasi un 50% de pujada en un context de crisi econòmica i baixada de població, fet que agreuja aquest índex proporcional».



augment nominal / Dins del conjunt d’impostos sobre els quals els ajuntaments tenen competència, segons Compromís «la Seu destaca per sobre de tots els demés l’IBI urbà», ja que «va passar d’una xifra pressupostada nominal d’1.900.000 euros l’any 2003 a la de 3.947.825 euros de l’actual any 2016». Això, detallen, representa un augment nominal de més del 107%. El comunicat contrasta aquest augment d’ingressos amb la inflació durant el mateix període, que indiquen que «l’IPC a Catalunya a augmentat des del 2003 un 32,2% –dades de l’INE–», mentre que en el cas del deflactor del PIB a Espanya des del 2003, «aquest va tenir un augment anual màxim l’any 2005 del 4,15%; i des d’aquest any, degut a la crisi econòmica, va començar una vertiginosa baixada arribant al mínim del -0,4% l’any 2014 –dades del Banc Mundial». Finalment, hi afegeixen el fet que «malgrat això, el rebut de l’impost municipal ha augmentat prop del 50% en el període citat», i que en els casos més moderats l’augment ha estat del 46%, informa RadioSeu.

Amb aquestes dades, Ordeig qualifica d’»innegable l’augment desmesurat dels ingressos via impostos directes», alhora que conclou que «aquesta pujada constant i gradual dels impostos està completament deslligada de la inflació i, encara més, del nombre d’habitats del municipi i de la seva renda disponible per càpita», dues xifres que el grup de l’oposició veu «en greu retrocés».