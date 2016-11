Ferran Teixidó rectifica: «Cobraré l’ajut... Però continuo sense entendre els criteris»

Ferran Teixidó va convocar ahir els mitjans de comunicació per justificar la seva postura arran de la polèmica que ell mateix va aixecar quan el mes passat es van fer públiques les beques d’Alt Rendiment Andorrà per a la temporada 2016-2017. El dijous passat la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) i la secretaria d’Esports es van reunir per aclarir la situació i allò l’ha fet rectificar part del seu discurs: «Vaig marxar d’allà amb la mateixa idea. Els criteris no els veig justos. Però també és cert que hi ha altres ajuts que indirectament venen a mi i per tant, he conclòs que finalment acceptaré cobrar l’ajut», va assegurar.



Esports ha concedit 6.000 euros al corredor de curses de muntanya pel seu tercer lloc a la Copa del Món vertical –idèntica quantitat que havia percebut l’any passat per aconseguir el mateix resultat– i ell va mostrar-se en desacord amb la quantitat i, disgustat, va anunciar que renunciava a cobrar-la.



Sobre les seves queixes, va deixar clar que «sempre les he fet des del respecte» i va justificar la roda de premsa al·legant que «han sortit opinions arran de les meves paraules i continuaran sortint, sobre si cobro molt o poc. La situació m’ha pressionat, em vaig haver d’excusar perquè en cap moment he volgut atacar ningú, però potser es va entendre que no s’ajuda a aquest esport. Em vaig sentir responsable de si la cosa anava a pitjor i per això vull tallar els comentaris. Estic motivat per afrontar una nova temporada. Em queden un o dos anys de competició i no vull acabar així».



Teixidó sosté que la reunió amb el Govern no ha ajudat a entendre el seu cas, però sí «pel conjunt» dels que es dóna a la FAM: «Si hagués d’acceptar la beca personal no l’agafava, però com tenim altres ajuts a través de la FAM i el conjunt de tot em satisfà».Es refereix a la subvenció que Govern dóna a la FAM, que ha permès ampliar el pressupost de curses de muntanya de 16.000 euros al 2015, als 30.000 aquest any.



Jaume Esteve, també present a la reunió amb Esports, va fer un discurs pacificador; el president de la FAM entén que el Govern manega un pressupost per repartir a totes les entitats i que, mirat objectivament, hi ha certa lògica en donar-li 6.000 euros, i no els 8.000 que havíem suggerit. L’any passat també havia estat tercer. La diferència és que llavors es va aconseguir agonitzant i aquesta vegada ha estat un podi molt més treballat. També és normal que el nostre corredor se senti així; ha estat el seu millor any i ha acabar rebent el mateix que al 2015. En tot cas, no crec que s’hagi de canviar el reglament. Probablement, en altres esports també hi ha becats que pensen que la beca rebuda és injusta en comparació amb els resultats que han obtingut».



Esteve assegura que li hauria agradat reunir-se amb el Govern en el moment que va saltar la polèmica i no al cap de mes i mig, però que no va poder perquè estava fora d’Andorra. «Llavors no podia actuar. Si hagués estat aquí, probablement tot s’hauria solucionat d’una manera més suau, no s’hauria generat tanta polèmica». Després de tot, va deixar clar que «les relacions amb Govern eren bones i continuen igual. Ells han estés que no hem volgut fer cap atac a la seva gestió».