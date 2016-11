Notícia Atletes amb safates Els carrers d’Ordino s’omplen de cambrers carregats amb dos gots d’aigua i una ampolla El guanyador de la cursa. Autor/a: ANA / C. G.

Gairebé una quarantena de cambrers o d’estudiants de cambrers del Lycée Compte de Foix van participar ahir a la primera cursa per a treballadors d’aquest sector, que es va celebrar pels carrers d’Ordino en el marc dels actes per commemorar els 25 anys de la Mostra Gastronòmica. Havien de ser els més ràpids i àgils en portar dos gots d’aigua i una ampolla durant un quilòmetre, amb sortida i arribada a la plaça Major. El conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització del Comú d’Ordino, Xavier Herver, s’ha va mostrar molt satisfet amb el nombre de participants a la cursa.

Els qui passejaven ahir al matí pels carrers d’Ordino es van trobar amb gairebé una quarantena de cambrers anant amunt i avall amb una safata, una ampolla d’aigua i dos gots plens. El motiu, una cursa de cambrers on s’avaluava el més ràpid i àgil en el domini de la safata, durant un recorregut d’un quilòmetre. Es tracta d’un acte que s’emmarca dins les activitats programades durant tota la setmana, en motiu dels 25 anys de la Mostra Gastronòmica, que tindrà lloc demà al Centre de Congressos d’Ordino.

El tret de sortida de la cursa l’ha va donar el conseller comunal, i seguidament els cambrers van iniciar el recorregut, alguns a pas ràpid, d’altres més tranquil·lament, però tot emmarcat en un caràcter molt distès. Fins i tot alguns van voler fer la cursa acompanyats de música. El primer no va tardar més de deu minuts.

Herver va destacar la bona acollida que ha tingut aquesta nova prova, amb 38 inscrits, la majoria procedents de la formació d’hosteleria del Lycée Compte de Foix –que s’encarregaran del servei durant la Mostra–, tot i que també s’hi van apuntar cambrers professionals del país. Tots aspiraven a premis en forma d’entrades i abonaments al Centre Esportiu d’Ordino.

Herver va destacar el «component lúdic» d’aquesta activitat i com s’ha aconseguit fer partícip el poble, que animava els cambrers mentre feien la cursa, informa l’ANA.