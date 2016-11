Hongria, en el vintè aniversari del debut oficial de la tricolor

El partit de demà que Andorra afronta a Hongria (18.00 hores, Groupama Arena, Budapest), corresponent a la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2018, serà el dia del vintè aniversari del seu debut oficial. Un 13 de novembre del 1997, la tricolor va viure la seva primera aparició en un terreny de joc, a l’Estadi Comunal, en un partit que va perdre contra Estònia per 1-6.



Entre la llista de convocats d’aquell partit hi havia un jove de 19 anys que es deia Juli Sánchez i que avui, amb el doble d’edat, és un dels divuit escollits per Koldo Álvarez per anar a Hongria: «Fins ahir no em vaig assabentar que estem d’aniversari. Ell està aquí per mèrits propis, perquè considero que ens port aportar. No és cap homenatge cap a ell i aquest detall no m’influirà per fer-lo jugar», va deixar clar el seleccionador nacional.



Els que no hi seran segur són Ildefons Lima i Marc Rebés, que es queden a casa perquè han de complir sanció per cicle de targetes grogues. «Està clar que som Andorra i qualsevol baixa sempre ens afecta més que als rivals, però confiem en la gent que hi ha a disposició», va deixar clar Koldo tot i que no pot comptar amb dos titulars habituals.



La consigna segons el preparador, serà la de «mantenir l’esperit competitiu» dels partits jugats a casa d’aquesta fase, que van acabar amb derrota però també amb els rivals, Letònia i Suïssa, demanant l’hora i patint fins el xiulet final.

UN RIVAL AMB MOLTS RECURSOS / Hongria, un combinat de la classe mitja, es caracteritza per oferir un joc «amb molts recursos» segons Koldo. «Tenen jugadors de gran envergadura que et poden fer molt mal a pilota aturada», com és el cas del lateral dret Bese o el davanter centre Gyurcsó, «gent de gran habilitat que generen perill a les bandes», com Dzsudzsák, Stieber, «davanters de gran talent» com Nemeth o l’exmadridista Szalai, «i migcampistes que donen velocitat de circulació i equilibri» com Nagy o Gera. «Haurem d’estar atents a tot això», va concloure un Koldo que no descarta jugar amb un 5-3-2, com va fer contra Suïssa, per acumular gent davant una Hongria que de classe no li faltarà com demostra el fet d’haver-se classificat per a l’Euro 2016, que ha estat capaç d’empatar-li 3-3 a Portugal i de perdre amb Suïssa 2-3 en els últims minuts. «A casa juguen còmodes i porten una gran dinàmica», va alertar el seleccionador.