El Nou Congost, propici per al primer triomf fora

El MoraBanc es desplaça demà a una pista propícia per estrenar el seu caseller de victòries com a visitant. L’equip que dirigeix Joan Peñarroya s’enfronta al Nou Congost (19.00 hores) davant un ICL Manresa que ocupa el fanalet vermell de la classificació amb un triomf en cinc partits, aconseguit a la pista del Betis. Davant els seus ha perdut els tres partits que ha disputat, contra Barça, Obradoiro i la Penya.



Aquest Manresa està molt lluny de l’equip que tan bones sensacions havia transmès durant la pretemporada. De fet és l’únic que ha estat capaç aquesta temporada a al Poliesportiu, a les semifinals de la Lliga Catalana ACB; en lliga, l’equip que dirigeix Joan Peñarroya ha guanyat els quatre partits de lliga que ha disputat. D’aquí que el nord-americà David Walker assegurés que «cal jugar fora com ho estem fent a casa».

Pendents d’Stevic / Stevic no acaba de fer net amb els problemes físics que arrossega i és dubte fins a última hora, però tot apunta a que almenys s’hi desplaçarà amb l’equip, ja que des de dijous entrena en pista i ha entrat en la dinàmica del grup. Peñarroya, una vegada més, torna al club on va arribar com a júnior i va acabar jugant onze temporades. També serà un partit especial per a Montáñez, que va estar mig any al Principat l’any de l’ascens a l’ACB i que ara defensa els colors del Manresa.