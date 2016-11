Camp explica al Pas la intenció del Govern de fer-lo ‘outlet’

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, es reunirà la setmana vinent amb els veïns i comerciants del Pas de la Casa per explicar-los, personalment, com els afectarà el Pla estratègic de Turisme de Compres fet públic a inicis d’aquesta setmana i que projecta la transformació del país en «un destí de referència» per al shopping. Durant la compareixença enfront d’agents econòmics i mitjans de comunicació, ara fa uns dies, el titular anunciava la intenció de convertir la vila fronterera en l’outlet d’Andorra.



Tots els comerciants i veïns del poble d’Encamp seran convidats a participar a la presentació que Francesc Camp oferirà, segons es preveu, la tarda del proper dijous per tal de desglossar el projecte per fer del país un espai per a les compres, però tot centrant-se en la intenció de canviar l’actual panorama comercial del poble per l’establiment de botigues de gamma mitja que ofereixin als visitants els preus més assequibles i atractius que es podran trobar al Principat.

El president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jaques Carrier, va sol·licitar la reunió amb Camp davant l’alarmisme creat per la intenció governamental de fer del Pas un outlet.



Tal com va exposar Carrier, la trobada ha de servir per posicionar el veïnat de la població, que per ara es troba desconcertat, sense saber si comprendre com a «bo o dolent» aquest pla estratègic. Sabent de la mà de Camp els objectius per al poble, va dir, es podrà jutjar el seu desencert o validesa.

Necessitat de canvi / Carrier es mostra optimista: «No té per què ser dolent ser l’outlet», va dir, tot posant l’exemple de Val d’Europe, espai parisenc dedicat a la venda de productes en rebaixes. Per emetre una opinió, no obstant, va preferir esperar a la trobada ambel ministe de Turisme, que anirà acompanyat del titular d’Ordenament Territorial, Jorfi Torres, així com pels cònsols d’Encamp, Jordi Torres i Esther París. Amb tot, el comerciant va apuntar a la «flagrant necessitat de fer alguna cosa amb el poble» per diversificar-ne l’oferta i augmentar-ne la qualitat: «Ara tenim un poble que està composat, en el seu 70%, per supermercats que es dediquen a vendre alcohol i tabac». Per al representant dels comerciants és imprescindible «millorar» el sector, especialment en el que afecta a la població que limita amb França.