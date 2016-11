El comú treu fum

Passats uns minuts de la una del migdia d’ahir, es va activar el sistema de detecció de fums del Comú d’Andorra la Vella. Seguidament, es va procedir al desallotjament de tot el personal administratiu i el públic que es trobava a l’edifici. Diferents dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament a l’indret, mentre agents de la Policia procedien a assegurar l’entrada a l’edifici.



L’avís dels detectors de fum venia del quart pis i una vegada desallotjat tot l’edifici, els bombers hi van accedir per a esbrinar-ne l’origen. Fonts del Cos de Bombers van confirmarla presència de fum a la quarta planta del comú de la capital, però sense poder determinar el seu origen exacte. Segons les mateixes fonts, la hipòtesi més probable seria que fruit d’alguna activitat exterior el fum hagués entrat per l’edifici fent activar els sensors.



Donada la sensibilitat d’aquests elements antiincendis, el fum que han trobat a la quarta planta hauria estat suficient per activar l’alarma.

Una vegada mesurat el fum i l’absència de contaminants, a falta de pocs minuts per a les dues de la tarda, s’ha donat permís al personal del comú per a reincorporar-se al seu lloc de treball. L’incident coincideix amb un altre viscut també a l’edifici comunal el mes d’abril passat quan a la planta baixa es va cremar un cable d’un llum de bou. Arran d’aquell ensurt, la casa comunal va canviar els llums a tipus LED, de llum freda.



Mentre esperaven a la núvia.../ Es dóna la circumstància que en el moment en què va saltar l’alarma hi havia un grup de familiars i amics preparats per a celebrar un casament al Comú d’Andorra la Vella. De fet, justament quan van tenir lloc els fets estaven esperant la núvia que, com si d’una típica pel·lícula romàntica es tractés, arribava amb retard.



El més divertit del que segur que serà una anècdota per recordar per la parella de la cerimònia i per tots els convidats és que, una vegada els Bombers han avaluat la situació i van confirmar que no hi havia perill i que per tant la cerimònia podia seguir endavant, la núvia encara no havia arribat.