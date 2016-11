Serna: «incorporar tot el talent a l’estructura productiva crea països més competitius»

La societat andorrana va donar ahir a la tarda un pas més en el procés d’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat amb la constitució de la Taula Transversal de Treball formada pel Consell General, Govern i representants de les diferents entitats socials del país que treballen amb col·lectius vulnerables, com ara gent gran, infància i joventut, dones, persones amb discapacitat, migrants i el col·lectiu LGTBIQ. L’objectiu és lluitar per la igualtat i la no discriminació amb l’aportació del punt de vista de tots els col·lectius. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, es va mostrar satisfet per haver pogut celebrar la primera reunió i està convençut que el treball previ durant l’anterior legislatura farà que els treballs avancin i es pugui elaborar la llei de la igualtat i anar implementant altres recomanacions.



A més, ahir a la tarda també va tenir lloc la conferència La igualtat pel bé comú impartida per l’exconsellera de Treball de la Generalitat de Catalunya i vicepresidenta i sòcia fundadora de l’Associació de dones jutges d’Espanya, Maria del Mar Serna, acompanyada pel sociòleg, politòleg i professor de ciència política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrens.



Serna va insistir en la importància d’invertir en igualtat per estalviar costos socials, ja que del contrari les conseqüències podrien ser que la gent discriminada tingui més possibilitats de patir risc d’exclusió social i pobresa. A més, va advertir que incorporar tot el talent d’una societat a la seva estructura productiva crea països més competitius i justos socialment, i va aprofitar per recordar que Andorra «té el compromís» de legislar en aquest sentit de cara a organismes internacionals. Per exemplificar aquests fets, va recordar la situació dels països nòrdics, ja que va assegurar que els que tenen el PIB més alt, tenen un major índex d’igualtat.



L’exconsellera de Treball de la Generalitat de Catalunya va aprofitarla seva presència per valorar positivament la constitució de la Taula Transversal de Treball perquè considera que els mecanismes participatius afavoreixen la creació de les lleis, afirmant que «elaborar una llei és fàcil, el problema és que sigui assolida per la societat i sigui efectiva, si l’elaborem de forma consensuada, donarà millors resultats». Finalment, va afegir amb contundència que «l’Administració ha d’invertir, ho diu la Constitució» i va animar els poders públics a posar mesures per reduir i eliminar les discriminacions siguin pel motiu que siguin.