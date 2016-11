Notícia Espot considera que l’autocrítica de Martí sobre la decisió d’Alcobé és «encertada» El ministre desconeix si s’incorporarà una nova persona a l’equip El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. Autor/a: ANA / J.R.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va considerar ahir que l’autocrítica que va fer dijous en seu parlamentària el cap de Govern, Toni Martí, quan va reconèixer haver comès un error en no acceptar la dimissió de Jordi Alcobé és «encertada». Així ho va valorar ahir preguntat pels periodistes durant la visita realitzada a l’Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, segons informa l’agència ANA.



El ministre va admetre que les paraules del màxim representat de l’Executiu no el van sorprendre i va alabar l’autocrítica realitzada per Martí. «Moltes vegades critiquem les figures polítiques perquè no reconeixen els seus errors i crec que el cap de Govern ha mostrat la seva alçada de mires i la seva alçada política en admetre-ho», va declarar. A més, Espot va afegir que «la decisió del cap de Govern crec que ha estat sincera i encertada i jo la valoro especialment».



D’altra banda, el responsable de la cartera d’Afers Socials, Justícia i Interior també va manifestar que desconeix si finalment s’incorporarà un nou ministre a l’equip de l’Executiu en relleu d’Alcobé o si es repartiran les carteres entre els altres ministeris. I va agregar que, en tot cas, «no és una decisió que em competeix a mi». Sigui com sigui, «els ministres acceptarem la decisió que es prengui, com no pot ser d’una alta manera».