Escorihuela i Rosiñol exposen la seva experiència amb refugiats

Isidre Escorihuela i Xavi Rosiñol van oferir ahir a la Massana una conferència conjunta, un acte amb el qual es va voler donar pas a la propera estrena de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), que tindrà lloc el proper dijous, dia 17: Refugiats. Com el mateix títol indica, la temàtica abordada durant les seves respectives compareixences el vespre d’ahir a la Biblioteca Comunal massanenca va ser la seva pròpia experiència en camps que acullen aquelles persones que, per motius polítics o bèl·lics, han hagut de fugir de les seves llars.



Les conferències dels professionals de l’àmbit de la comunicació van estar ambdues protagonitzades per la duresa que pot esperar-se d’una vivència en un camp per a refugiats: la tristesa d’haver de veure iguals en una situació límit com la que en l’actualitat estant patint milers de milions de persones de països del Pròxim Orient, destacant-se entre ells i per la seva repercussió mediàtica països com l’Afganistan, Líbia o Síria que diàriament arriben a Grècia.



Mentre Isidre Escorihuela plasma les situacions límit dels refugiats a través de la imatge estàtica, Rosiñol ho fa a través del seu contacte amb refugiats, mitjançant entrevistes amb les quals va extreure primeres persones i apropa una realitat difícil de pair per al ciutadà occidental. L’actual col·laborador d’Els Matins de TV3, va realitzar i estendre a través del programa La tribu de Catalunya Ràdio, el passat 9 de maig de 2016. El programa va ser emès des del camp grec d’Idomeni i va ser fruit de les entrevistes però també de reportatges realitzats en el transcurs d’un any i dirigits a fer extensiva la més actual crisi social que el món encara està patint i que està conduint, a la seva vegada, a posar en dubte la capacitat dels Estats de col·laborar els uns amb els altres.



Així com Rosiñol va optar per emprar la via de l’entrevista i el reportatge per relatar aquestes vivències, Escorihuela va fer-ho en la seva ja habitual línia, a través d’un recull fotogràfic de caràcter social. En el seu cas, va cooperar als camps de refugiats de Katsikas i Filippiadas.

Lectura dramatitzada / Les conferències que ahir van tenir lloc a la Massana van servir com a obertura de la lectura dramatitzada que tindrà lloc el proper dijous dia 17 al Teatre de les Fontetes i que protagonitzaran actors i actrius del país. El que tindrà lloc és una representació de Refugiats, obra de Sergi Pompermayer, que mostra els interessos dels mitjans de comunicació en els conflictes bèl·lics i explica la manipulació que polítics i periodistes fan de la realitat de la guerra.