Turisme invertirà a mig termini 576.000 euros per captar visitants

Turisme busca «nous conceptes» per recuperar el milió de visitants que Andorra ha anat perdent paulatinament els darrers anys. Per fer-ho, preveu invertir, en el transcurs dels propers vuit anys, 115 milions, dels quals 575.984 euros es destinaran en concret i a mitjà termini a l’atracció de visitants. En total, aquesta captació rebrà 1.081.313 dividits entre 38 accions encarades a «potenciar que alguns establiments pugin de categoria», «preparar-se per a l’arribada del turisme xinès» o «completar l’oferta en espais de lleure» a través de la construcció, per exemple, d’un parc d’atraccions.



Les prioritats dels actors implicats en el Pla estratègic per al Turisme de Compres presentat pel ministre de Turisme i Comerç aquesta setmana, no obstant, passen per aspectes de major urgència com són la «formació del personal i dels comerciants per millorar la qualitat del servei» o l’agilització de l’entrada al país tot arreglant-ne els accessos fronterers i esmerçant esforços en una via que no acaba d’arrencar: la potenciació de «mitjans de transport aeri».



Els 115 milions d’euros que el Govern, conjuntament amb Andorra Turisme, els organismes comunals i, en menor mesura, el sector privat, té previst dedicar a la transformació del Principat en una «destinació de compres de referència», han de permetre tirar endavant les 111 actuacions calendaritzades des la mateixa actualitat i durant els propers vuit anys, esperant que el proper executiu don continuïtat al projecte.



Francesc Camp va fixar el principal objectiu pel que fa a l’oferta turística en «incrementar els motius i la durada d’estada al país i afavorir les sinergies amb l’oferta comercial». Per a assolir-lo va indicar que caldrà «diversificar i millorar la qualitat de l’oferta comercial» per atraure «clientela internacional» tot atraient, abans, «noves marques de talla» estrangera i deixant de banda l’actual panorama, el qual, precisament resumeix la imatge del país fins a convertir-la en tòpic: «Orientar-se cap a un comerç menys centrat en les promocions i les rebaixes».



Gestes prioritàries/ En formular el pla estratègic, el departament encapçalat per Camp va aglutinar en un decàleg les actuacions que considera més necessàries i que, a banda de l’heliport o els «projectes amb vocació turística i de lleure actualment en estudi», passen per fer arribar noves marques a partir d’«espais comercials que es corresponguin amb les seves expectatives», crear actes «de prestigi» i seguir amb els esdeveniments esportius mundials.



Dos dels punts prioritaris són més focalitzats i menys nacionals. L’un afecta al Pas de la Casa i implicaria «un pla de rehabilitació global del poble i de l’entrada» al que s’han compromès el Comú d’Encamp i Satede, juntament amb l’Executiu, i que ja es troba en curs. Així es vol convertir la vila en un«One Day Shopping» mitjançant la implantació de botigues Outlet. D’altra banda, es vol que Vivand passi a incloure Meritxell i Carlemany, aspecte a què es van comprometre ja anteriorment les parròquies centrals i que no s’ha desenvolupat malgrat les constants vindicacions dels comerciants.