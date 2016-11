Notícia El món dels esports d’hivern fa pinya per «un repte conjunt» Federació, estacions, administracions i clubs fan una presentació global Presentació de la temporada d’esports d’hivern 2016-2017 a Barcelona. Autor/a: FCEH

La Federació Catalana (FCEH), les estacions d’esquí, diverses àrees de la Generalitat i el servei d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona han unit forces per presentar conjuntament la temporada d’esports d’hivern 2016-2017, amb l’objectiu comú d’incrementar l’afició, el nombre de practicants i el nivell competitiu a Catalunya. Dins d’aquesta línia, en l’acte també s’ha presentat els equips de tecnificació catalans, entre els quals hi ha el d’esquí nòrdic, que té la seva base al Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, i compta amb fondistes dels principals clubs del Pirineu.

Concretament, l’equip femení d’elit per a la nova temporada està format per Paula Martínez, del CENA de Tuixent; Martina Barrés (CE Puigcerdà), Maria Sellés (CE Bellver), Maria Iglesias (ANEC) i Marta Moreno (CAEI). Per l’equip masculí, tres dels set joves fondistes seleccionats són del CEFUC: Cesc Colell, Gerard Palomo i Jaume Pueyo. El CENA hi està representat amb Pol Riu. Completen el bloc Miquel Auladell (Puigcerdà), Gral Sellés (Bellver) i Martín Morales (Bellver). Ambdós grups estan entrenats per l’alturgellenc Marc Puigsubirà i el Comitè de Nòrdic el dirigeixen Sadurní Betriu i Octavi Galceran. En la presentació, Puigsubirà ha explicat que l’aposta pel Centre de Tecnificació a la Seu els permet fer un treball conjunt per arribar a l’inici de temporada en el millor estat físic possible. Durant els darrers mesos han fet estades de preparació a Sierra Nevada, Aran i la Baronia de Rialb, i ara es desplaçaran als Alps per entrenar sobre neu a Passo dello Stelvio, informa RàdioSeu.

En el transcurs de l’acte Els esports d’hivern, un repte conjunt, tot coincidint amb el nou saló Let’s Snow BCN, el president de la Federació Catalana, Òscar Cruz, ha destacat la importància del lema de la trobada i ha qualificat la jornada de «dia històric pels esports d’hivern perquè per primera vegada ens hem reunit institucions públiques, federacions, estacions i gestors esportius per donar el tret de sortida a la temporada».



pla estratègic / Cruz es mostra convençut que «junts assolirem el repte de desenvolupar els esports d’hivern al nostre país». Cruz també ha agraït a la Reial Federació Espanyola la posada en marxa del pla estratègic Perfedi, que compta amb diversos esportistes catalans per millorar encara més els seus resultats internacionals.