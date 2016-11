Notícia Moció al ple de la Seu sobre el Banc dels Aliments 2 voluntaris han deixat el servei perquè consideren que hi ha mancances El Banc dels Aliments de la Seu. Autor/a: RADIOSEU

L’oposició de la Seu d’Urgell (Compromís X La Seu, ERC i la CUP) ha presentat una moció sobre el Banc dels Aliments que serà plantejada en el ple municipal d’avui. El debat es promou després que 12 voluntaris han deixat el servei perquè consideren que hi ha mancances que afecten negativament els usuaris i les persones que hi treballen de forma desinteressada.

En aquest sentit, els grups municipals reclamen «la reformulació del projecte solidari per millorar el sistema de gestió, sempre amb la col·laboració entre les diferents entitats socials i voluntaris, i que políticament s’actuï per tal que aquesta situació no es torni a repetir». La moció ressalta que el projecte Aliments per la Solidaritat és «vital» per a la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell ja que proporciona aliments bàsics a una mitjana de 140 famílies, «essent una peça fonamental per a gairebé 400 persones que s’atenen derivades pels Serveis Socials a través del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Capau). El volum de població que fa ús del servei representa actualment un 1,86% del total de la població de l’Alt Urgell.



Canvis en el servei / L’oposició recull que els voluntaris d’Aliments per la Solidaritat van adreçar al Capau ara fa tot just un any tres consideracions sobre l’activitat solidària. En primer lloc, es va fer arribar la necessitat d’un nou local amb les condicions adients de superfície, serveis (sanitaris, sala d’espera, zona de selecció i manipulació dels aliments), equipaments (conservació en fred), transport i emmagatzematge. D’altra banda, es va plantejar la demanda d’un pressupost anual per a la totalitat de les despeses del funcionament del projecte i un instrument informàtic de gestió, tant d’aliments com d’usuaris. H