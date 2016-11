Gili demana al Govern la denúncia contra el SAAS

Després d’anunciar, en el decurs de la darrera sessió de control parlamentari a finals de la setmana passada, la intenció del PS de sumar-se com a part acusatòria al procés penal que es pugui derivar de les irregularitats que se li imputen al SAAS, la consellera general Rosa Gili va demanar ahir al Govern el dossier en què es recullen les actuacions qüestionables que diversos organismes de control haurien detectat en el funcionament intern de l’organisme.



La parlamentària socialdemòcrata va tramitar un escrit a Sindicatura a través del qual reclama a l’Administració demòcrata tot el dossier que s’ha tramitat a la fiscalia en relació a les irregularitats de què s’acusa a la parapública des del Tribunal de Comptes i presumptament desenvolupades els anys 2013 i 2014, corroborades també pels informes d’intervenció de l’executiu. A través d’un comunicat fet públic ahir, els socialdemòcrates van fer extensa la seva voluntat de fer un seguiment molt directe de com evoluciona el cas.

Demanda de l’expedient / El darrer exercici de control a l’activitat governamental des del Consell General va estar en bona part centrat en l’activitat dubtosa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), quan la consellera del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili preguntava a l’Executiu quines mesures havia emprès per aturar i exigir responsabilitats a la institució per les actuacions il·lícites de què se l’acusa. A l’interrogatori el ministre de Salut, Carles Àlvarez, responia tot referint-se a l’expedient informatiu que s’obria a instància de la denúncia del tribunal, un dossier al qual Gili ha demanat tenir accés per tal de donar seguiment a les possibles conseqüències jurídiques que se’n puguin desprendre.



A banda de l’expedient, tant Àlvarez com el mateix cap de Govern, Antoni Martí, feien referència al trasllat de les irregularitats a la Batllia, des de la mateixa Administració. En aquest punt i després d’una intervenció de Gili que Martí catalogava de «duríssima», el dirigent recordava que, dins la institució sanitària, «sempre hi ha hagut irregularitats». Concloïa aquesta problemàtica acollint-se a la «pressió» a la que el SAAS es veu sotmès en la seva tasca d’atenció a la salut de la ciutadania i el factor d’«immediatesa» que l’àmbit requereix.



Gili no va quedar satisfeta amb les accions que li van apuntar els membres del gabinet. Tot insistint en la necessitat d’actuar i acusant Martí de no fer res en més de mig any a causa de les amistats que l’uneixen amb els directius del SAAS, la consellera general va instar el Govern a prendre mesures. Considera que les denúncies del Tribunal de Comptes i les tres auditories que constaten les irregularitats són un motiu prou de pes com per a moure fils contra els gestors de la parapública.



A banda de la pregunta formulada per Gili, diversos parlamentaris s’interessaven al llarg de la sessió sobre l’estat de la Llei de la CASS, així com sobre la reforma que el Govern té entre mans i que afecta a la Salut. Objectius als que únicament s’ha sumat, per ara, Socialdemocràcia i Progrés a través de la figura de Sílvia Bonet.