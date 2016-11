Mort escopetejat

Ja no es pot passejar tranquil ni per casa. Carina Vigna ha perdut Chico, el seu gos, com a conseqüència d’«un tret al pit» efectuat amb una «escopeta». Els fets van tenir lloc a principis de mes al camí dels Cortals de la Serra de Sispony. Una setmana després i «malgrat el dolor», s’ha vist amb cor de denunciar mitjançant les xarxes socials el seu cas, per tal que els veïns que fan servir el que la família denomina com a «pati de casa» així com els «molts altres» que «segur» que el senten així, vagin amb «precaució». Alhora, fa una crida a la «consciència».



A través d’un post a Facebook, una massanenca va denunciar el passat dijous «el desconcert i el buit que ha deixat» la «repentina mort» del seu gos com a conseqüència «d’un tret d’escopeta al pit». No sap, segons relata en la seva denúncia pública, qui és l’autor i els agents de la Policia no ho van poder esbrinar. I respecte de l’individu, vol pensar, malgrat que no redueix el «terrorífic» de la situació «que es va espantar i no va saber què fer». El «mal» per la pèrdua del seu company la porta a preguntar-se –a preguntar-li indirectament a l’autor tot apel·lant a la seva consciència– què hauria passat en cas que, en comptes del Chico, hagués estat un «nen»el blanc del tret. «O podria haver estat el meu marit, que venia 30 minuts més enrere».



Carina, l’afectada per la pèrdua, no només escriu com a advertència per tal que «no torni a succeir». La denúncia pública del cas cerca també que «els banders o a qui correspongui», assenyalin «degudament» els camins «sobre les dates i els horaris de caça».



Però, sobretot, el què busca Carina és demanar als caçadors que s’«assegurin abans de disparar» i que «vagin amb compte amb els camins». La publicació no guarda rancúnia ni tampoc demostra que se cerqui venjança. Pel que, indirectament, també cerca no una disculpa, però sí una mostra de penediment i, en definitiva, cor.