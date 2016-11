Els trastorns d’ansietat, alimentació i depressió són els més freqüents

Els trastorns lligats a l’ansietat o l’angoixa (ja sigui per estrès laboral o per situacions familiars), els trastorns relacionats amb l’estat d’ànim (com les depressions) i els trastorns de les conductes alimentàries són els més freqüents en els països occidentals. I Andorra no se’n salva. Segons el president del Col·legi de Psicòlegs del país, Òscar Fernández, aquests trastorns també són els més detectats al Principat. D’aquests, els que més estan agafant força són els trastorns de les conductes alimentàries, «no només els més coneguts, com poden ser l’anorèxia o la bulímia, sinó sobretot els lligats a l’obesitat», matisa Fernández.

El president assegura que en edats primerenques –en el moment d’acceptació del propi cos i d’entendre que l’alimentació és un factor de benestar– es detecta cada cop més aquest trastorn.



Per contra, les depressions «solen succeir més aviat en edats més madures, tot i que un estudi d’Unicef destaca que els adolescents cada com pateixen més depressions», puntualitza Fernández. El psicòleg també matisa que aquest és un fet «preocupant, perquè fins i tot es parlar de suïcidis lligats a edats molt primerenques».



Tot i denotar aquest augment, Fernández assegura que és difícil establir una causa de perquè més joves cauen en depressió. «Però hi ha una cosa clara», remarca Fernández, «vivim en una societat on estem molt acostumats, i els joves encara més, a la immediatesa de les coses i a obtenir de forma immediata una resposta, ja sigui la que volem o la que no. Moltes vegades la frustració en vers aquesta també és bastant immediata i aquest sol ser un factor desencadenant». Sumat a això, hi pot haver una situació familiar negativa o problemes laborals o econòmics. I tot plegat pot propiciar què es caigui en depressió. Però com insistex Fernández, «els trastorns són més complexes com per poder dir que es deuen només a una o altra causa».



S’acudeix més al psicòleg / El president del col·legi constata que, en general, «la gent va cada cop més al psicòleg i veu aquesta figura com un especialista més de la seva salut i la seva vida en general».