Els serveis amb vehicles de la Creu Roja s’incrementen un 15%

L a flota de deu vehicles de la Creu Roja farà rècord històric de desplaçaments en aquest any. Amb total seguretat. Això, però, potser no és notícia perquè en els darrers anys ha anat incrementant la xifra de serveis i per tant superant l’antiga marca. El que sí és destacable és la diferència en la comparativa amb el 2015. Si la paràbola evolutiva venia de voltar el 7 o 8% des del 2012, aquest any la quantitat de serveis va camí de superar el doble i situar-se per sobre del 15%.



El parc automobilístic de l’ONG està format per deu vehicles que en els deu mesos que ja hem viscut del 2016 han cobert més d’11.000 desplaçaments que superen amb escreix els 9.535 del 2015. Un 15,4% més. Al 2014 havien estat 8.823 –un 7,5% menys–; al 2013, 8.083 –un 8,4%–; al 2012 uns 8.250 –un 2% en negatiu– i al 2011, uns 9.000 –un 8,3% en negatiu.



descens dels serveis socials / Ha estat el transport sociosanitari programat el que ha disparat les xifres en aquest 2016 d’una manera tan substancial i en concret, un dels quatre serveis de transport que ofereix el co·lectiu. Amb una mitja de 774 serveis al mes, es preveu arribar als 8.928. A dia d’avui i a falta de dos mesos s’han superat els 7.500, el que suposa més de 500 que en tot el 2015 (6.998). Aquest programa consta de rutes de tot tipus per a gent que no pot per si mateixa, amb vehicles que poden fer cabuda fins a nou persones. El transport individual també augmenta les xifra, passant de 169 a 221, el transport per hemodiàlisi es manté al voltant dels 1.500 i quant a serveis de transport social i ha patit un descens important, de prop d’un 40%, passant dels 450 als 265 usuaris en un vessant no sanitari que es focalitza en gent que viu sola i que no pot fer activitats bàsiques com ara fer la compra o anar a la perruqueria. «Simplement no hi ha hagut tanta demanda, no hi ha cap altra explicació», concreten des de l’ONG.



La Teleatenció domiciliària (TAD) és un altre dels serveis de la Creu Roja que requereix un vehicle motoritzat. Hi ha un petit increment, de prop d’un 10% per passar dels 282 usuaris el 2015 als 300 que es porten aquest any. En aquest aspecte, el Cap d’Àrea de Socorrisme i Formació, Quim Fenoll, avança que el Pla de xoc de potenciació de l’atenció domiciliària en el qual està treballant el Govern, «no farà incrementar molt la xifra a partir del 2017».

Per últim, hi ha el servei de socorrisme per a diversos esdeveniments. Ja fa uns anys que existeix un conveni de col·laboració amb Cims Màgics per tenir presència a l’Andorra Ultra Trail Vallnord i aquest any s’han cobert altres com l’Spartan Race o l’Excalibur Race. Així fins arribar a 80, el que suposa 14 més que al 2015.

«No calen més vehicles» / Tot això és el que suma el total d’11.000 desplaçaments al 2016. El dimarts passat la Creu Roja va rubricar per escrit un conveni amb l’Associació de Bancs Andorrans per rebre un donatiu de 30.000 euros a l’any durant el pròxim lustre, en concepte de renovació i manteniment del parc automobilístic que garanteix l’ONG mantenir el servei a la societat andorrana. Malgrat el creixement de l’activitat que requereix fer servir els vehicles de la Creu Roja, el vicepresident, Josep Segura, va assegurar el dimarts passat que «de moment ens arriba» per cobrir tots els serveis. «Si ampliem o no en un futur el número de vehicles, serà segons les necessitats de la població», va afegir. I vista la gràfica evolutiva, sembla que serà necessari més d’hora que tard.