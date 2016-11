L’Andorra Kids Festival, amb la diversitat multifuncional

En la quarta edició de l’Andorra Kids Festival –del 13 fins al 20 de novembre–, cal destacar la participació per segon any consecutiu de la Fundació Privada Tutelar dins el programa de voluntariat social de l’entitat. En total, participen un total de set joves de la fundació, juntament amb sis voluntaris i quatre persones de la mateixa organització que prenen part en la difusió de l’esdeveniment, la venda del marxandatge o l’acomodació de les persones a les sales del cinema.



D’aquesta manera, els voluntaris participen, a banda d’aquest festival, en altres activitats com, per exemple, acompanyaments setmanals a les persones amb capacitats diferents, activitats de lleure terapèutiques –com l’estimulació amb gossos–, visites culturals, suport en el treball amb el Centre de Xeridell o l’acompanyament durant les vacances fora del país.



Segons Inés Martí, coordinadora de l’àrea de voluntariat de la Fundació, la voluntat del projecte resideix en «donar visibilitat a les discapacitats diferents, provocant un canvi de rol» que, en aquest cas, «ens ajuda a canviar el concepte sobre les persones en aquest tipus de situació». Martí va assegurar també que participar en aquest tipus d’activitats suposa «un motiu de sentir-se valorats i inclosos dins la societat».



El programa de voluntariat de la Fundació «ajuda a potenciar la independència» dels tutelats ajudant-los a esdevenir «més forts i independents gràcies a la confiança de què se’ls dota», va concloure Martí.