Amb el suport del Comú d’Andorra la Vella, l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA) organitzarà un taller d’Escriptura Creativa per a joves i adults a partir del proper 17 de novembre a les 19 hores. Emmarcat dins el programa de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura 2016, el taller literari tindrà lloc al Centre Cultural de la Llacuna.



L’objectiu del taller és oferir als participants les eines essencials per introduir-se a l’escriptura literària i en el diferents gèneres: narrativa, novel·la, assaig... a més de superar els típics errors dels principiants i ajudar-los a establir les normes més importants. Tanmateix, es donarà a conèixer la fórmula per estructurar el text, com caracteritzar i com descriure els escenaris de la narració, escollir la veu narrativa, analitzar el temps narratiu i sobretot preparar el diàlegs.



El taller, que durarà aproximadament tres mesos, s’impartirà cada dijous amb excepció de les vacances de Nadal. Paral·lelament i a partir del tercer dijous del mes –començarà al desembre– a la sortida del taller, els alumnes que ho desitgin podran conèixer diferents autors, tant literaris com d’altres disciplines. Serà en una trobada informal i opcional (absolutament independent al taller) que està prevista a la Cafeteria social de la Llacuna (situada a la planta inferior). Aquesta segona proposta tindrà lloc, però, a les 20:15 (en finalitzar la sessió d’escriptura per a que puguin assistir els participants).



Els interessats (cal recordar que encara hi ha places disponibles) poden adreçar-se al Centre Cultural de La Llacuna del Comú d’Andorra la Vella o trucar al 730 037. Pel que fa a les trobades de la cafeteria, organitzades sota el lema L’autor i la seva obra, cal contactar amb l’AEPA mitjançant el correu electrònic dirigint-se a: escriptors@andorra.ad.