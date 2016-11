Resultat excessiu per a la tricolor

La selecció va acumulant derrotes. Però n’hi ha d’un tipus i d’una altre. Hongria va ser superior i va assegurar-se el triomf a Budapest, però en el primer tram els andorrans van mostrar-se com un equip que era capaç de jugar-li de tu a tu, que estava ben posicionat i que podia posar en perill la porteria contrària. Però amb el pas dels minuts es va anar diluint. Tot i així li dóna continuïtat al que va aconseguir-se en la darrera cita contra Suïssa i permet pensar que si es troba solució a algunes llacunes, tornar a puntuar no hauria d’estar lluny. Però per aconseguir-ho s’han de donar una sèrie de condicionants que ho permetrien.



S’havien de cobrir baixes en defensa i Vales va ser l’encarregat d’agafar la responsabilitat de dirigirla-la i posar-se els galons. Controlava sempre que els seus companys de la darrera línia fossin allí on havien de ser. El primer xut de l’enfrontament era visitant. A la sortida d’un córner Aláez, actiu i batallador tot el partit, rematava de voleia des de fora l’àrea, massa desviat. Vales, atent, era capaç de tallar l’entrada de Bese dins l’àrea quan el jugador magiar afrontava en solitari a José Antonio. Moisés també va provar-ho, en una jugada personal i després d’un rebot xutava per sobre el travesser. La selecció es trobava molt ben posicionada i els locals no trobaven forats en la xarxa andorrana. Els primers 25 minuts dels de Koldo Álvarez van ser francament bons, tenint la pilota als peus, provant-ho en atac i mantenint la serenitat per no permetre que el rival tingués ocasions.

Canvi de tendència / Hongria va començar a trobar-se més còmode a partir de llavors, i les arribades a l’àrea van sovintejar. Dzsudzsak, per banda dreta, s’erigia com a protagonista. Una passada seva arribava als peus de Szalai, que en una mitja volta per desfer-se de Vales rematava a les mans del porter. L’extrem en una falta des de la frontal no era capaç de superar la barrera i Korhut posteriorment rematava massa creuat. Al 33 arribava el primer gol. Dzsudzsak centrava per banda dreta per baix, José Antonio rebutjava massa fluix cap al centre i allí arribava Gera per afusellar-lo i per pujar el primer gol. Szalai, que des del primer moment s’havia queixat de les pèrdues de temps dels del Principat va anar a buscar la pilota al fons de la porteria, i s’enganxava per aquest motiu amb alguns jugadors contraris. Els hongaresos ho seguien intentant i fregant el descans aconseguien el segon per anar als vestidors amb un bagatge major. Szalai, per la dreta, assistia a Lang, que rematava ajustat al pal.



El conjunt magiar no volia que el matx se li compliqués, així que esperonats pel seu entrenador durant la mitja part tornaven a aparèixer al terreny de joc amb ganes de sentenciar. Gera enganyava fent veure que xutava per assistint a Gyurcso, que encarava José Antonio, però no el podia sorprendre amb un xut creuat. Kleinheisler, per banda dreta, superava fins a quatre defensors andorrans i es plantava dins l’àrea, per armar la cama amb un xut amb rosca que el porter rebutjava amb els punys. Sota pals se li girava feina. No tenia problemes per atrapar la pilota en un cop de cap de Guzmics. Al 67 Gera rematava fora incomprensiblement quan ho tenia tot per marcar amb una assistència excel·lent de Korhut. Àlex Martínez sortia llavors al terreny de joc, per aportar frescor en facetes ofensives i tractar de repetir el golàs en la seva estrena amb la selecció absoluta davant Suïssa. El davanter va intentar aprofitar la seva entesa amb Aláez al juvenil de l’FC Andorra. I en vàries ocasions van combinar.



Al minut 73 Gyurcso, que feia estona que buscava el gol, va trobar-lo. Un error defensiu permetia que es quedés sol davant José Antonio i el superés amb un xut sec. Hongria tenia la feina feta, però en volia més, aprofitant el desgast que estaven patint els rivals. El porter andorrà aturava en dos temps el xut des de la frontal d’Steiber, que acabava de sortir al camp. A continuació era Gera qui ho provava, amb una llançament que s’escapava massa creuat. Al 87 arribava un moment força esperat. Juli Sànchez, l’únic jugador que queda en actiu dels que fa vint anys justos van jugar contra Estònia en el primer partit del combinat nacional, sortia al camp. L’ocasió bé s’ho valia i Victor Hugo li posava al braç el braçalet de capità. El matx arribava a la seva fase final i encara va donar temps als magiars per ampliar distàncies. Steiber centrava cap a l’àrea petita i allí Szalai rematava d’esperó per fer pujar el quart al marcador.