Gutiérrez va a ritme de top-30 fins que surt del traçat a Levi

Mxireia Gutiérrez va viure amb regust agredolç a la primera cita de la Copa del Món femenina que es va disputar dissabte a l’estació sueca de Levi. La representant tricolor va mostrar un alt nivell d’esquí fins el punt que anava a ritme de top-30 i amb opcions de classificar-se per a la segona mànega –cosa que només ha aconseguit una vegada en tota la seva carrera esportiva– però va cometre una petita errada i va sortir del traçat.



Gutiérrez sortia amb el dorsal 49 i al primer punt intermig va marcar 9.83 segons, a 0.38 del millor registre, que era de la nord-americana Mikaela Shiffrin. En aquest punt l’andorrana era 34a. Al segon pas de control de crono, l’andorrana va fer un temps de 21.05, a 0.74 i situant-se en la 35a posició. Després va fer la sortida de pista, que la va deixar fora de carrera. «Al final ha deixat els peus una mica cap al davant i això no es pot en un traçat com aquest», va indicar el seu entrenador, Simon Bastelica. Mimi, de la seva banda, va indicar: «Surto molt bé, tota la part alta fins a un quart del mur estic dins dels temps per entrar entre les 30 i això és positiu. Però he comès una petita errada i m’he quedat fora». Amb tot, assegura: «S’ha de continuar treballant, crec que per aquest camí vaig bé».

Esteve passa a categoria absoluta / En esquí de fons, la gran promesa Ireneu Esteve passa a la categoria absoluta i ja coneix el calendari de la temporada 2016-2017. Per començar farà una la setmana que ve a Livigno, on hi romandrà fins el dia 27 que té la primera cursa, una FIS a Santa Caterina, també a Itàlia. Fins el desembre no comença l’OPA, amb la cursa de Valdidentro els dies 10 i 11, i Goms (Suïssa) el 17 i 18 del mateix mes. Abasn, però, té la marató d’Sgambeda, el dia 3.