Notícia Èxit de participació a l’acte del Col·legi de les Monges La jornada d’aquest diumenge ha estat la primera activitat de les previstes aquest any Projecció del documental a la Sala de Sant Domènec de la Seu. Autor/a: RÀDIOSEU

Èxit de participació a l’acte commemoratiu En blanc i negre: vivències al Col·legi de les Monges, que es va dur a terme diumenge a la Seu d’Urgell. L’activitat ha estat la primera de les previstes aquest any en record de la tasca docent que al llarg de gairebé 300 anys va portar a terme el centre de la Companyia de Maria de Lestonnac a la capital urgellenca.

La jornada es va dividir en tres parts, amb una d’inicial en què es va donar la benvinguda als assistents a la capella de la Immaculada amb la presència de l’alcalde de la Seu, Albert Batalla; la consellera comarcal Carme Ribó i l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, a més de la mare Diloy i una de les impulsores de la trobada, Carme Rovira. Els assistents van visitar posteriorment les instal·lacions actuals de l’antic edifici de les Monges.

Tot seguit, de les 11.30 a les 14 hores, en una sala de Sant Domènec plena, es va gaudir de la projecció d’un documental, enregistrat per Rec Produccions, sobre la història d’aquesta institució explicada a través del record de diferents testimonis. Carme Rovira destacava la feina feta i agraïa la implicació de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell en la tasca de recerca. «La recuperació de la història del centre estava pendent i estem molt satisfets del ressò aconseguit i la neutralitat amb què hem volgut fer memòria de tot el que va suposar per a la Seu», va remarcar.

Una taula rodona, moderada per Isidre Domenjó i integrada per protagonistes directes i estudiosos de l’activitat del col·legi de les Monges, com Carles Gascón, Lourdes Porta, Julio Quílez, Toni Lombarte i Carme Rovira, va complementar l’audiovisual, que es va obrir i tancar amb la intervenció de l’Escola Municipal de Dansa. Finalment, a partir de les 14.30 hores, es va fer un dinar de germanor al complex de la Murga.



recuperació de la seva memòria / El conjunt d’actes de commemoració de l’activitat del col·legi de les Monges forma part d’un projecte de recuperació de la seva memòria que parteix d’una iniciativa privada d’antics alumnes, professors i personal no docent vinculat amb aquesta institució i que compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, informa RàdioSeu.

El director de l’ACAU, Julio Quílez, s’ha mostrat sorprès per l’àmplia col.laboració ciutadana i ha expressat la voluntat de continuar treballant per fer créixer encara més els coneixements sobre Les Monges. «Encara queda molt per estudiar i aportar», va indicar.

Per la seva banda, Batalla va ressaltar la importància d’aquesta institució a la ciutat. «Forma part de la nostra història i la jornada ha estat una oportunitat per trobar-se i també per constatar la transformació de l’equipament, que és un bon llegat de la tasca que feia la Companyia de Maria». La mare Diloy, la superiora que va viure el tancament del col·legi el 7 de febrer de l’any 2000, es va mostrar emocionada per un acte «molt entranyable, amb moltes cares conegudes i molta estima».