Notícia Un ictus cada quatre dies Amida reclama que la CASS cobreixi més hores de rehabilitació per als afectats L’esportista Eloi Garcia en una classe de rehabilitació després d’haver patit l’ictus. Autor/a: TONY LARA

Al Principat hi ha 85 casos d’ictus a l’any, és a dir, que Andorra pateix un cas d’ictus cada quatre dies, segons va informar ahir l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional d’Andorra (Amida), i tenint en compte les dades recollides en un documental sobre la malaltia que s’emetrà avui a un quart de nou de la nit al Centre de Congressos de la capital. Aquesta xifra, desconeguda fins al moment, va ser qualificada de «preocupant» tant la presidenta de l’associació, Agustina Grandvallet, com l’esportista i fisioterapeuta, Eloi Garcia. D’aquests casos, van alertar, la majoria afecten a dones i, en alguns casos, fins i tot a joves i nens.



A més d’informar sobre la situació d’aquesta malaltia, Grandvallet va anunciar que des de l’associació sol·licitaran una reunió amb el Ministeri de Salut per demanar més recursos per part de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a les persones que han patit un ictus. Concretament, exigeixen que la parapública cobreixi, com a mínim, dues hores diàries de rehabilitació –fins ara només se’n cobreix una–, ja que asseguren que es tracta d’un tema «clau per aconseguir una recuperació del cent per cent».



Garcia, que va patir un ictus ara fa quatre anys, va insistir en què «amb aquesta malaltia, com més hores de rehabilitació facis millor». I va denunciar que «el que ofereix actualment la CASS no és suficient». A més, va afegir que dur a terme una adequada rehabilitació garanteix que «al cap d’un any aquesta persona estigui reincorporada a la feina i cotitzant», la qual cosa permet que la despesa sanitària sigui menor i la baixa es limiti a un període d’un any.



Des de l’associació fan èmfasi també en la necessitat que la CASS inclogui el tractament psicològic tant per a l’afectat com per a la família, ja que consideren que «no es pot separar la part emocional de la malaltia».



Primeres jornades ‘fre a l’ictus’/ Amida, amb la col·laboració de l’esportista i fisioterapeuta Eloi Garcia, està preparant les primeres jornades Fre a l’ictus d’Andorra amb l’objectiu de conscienciar sobre la malaltia i de recaptar fons per dur a terme activitats de suport als afectats. «Com a fisioterapeuta veig que la gent té molt clar que passa quan té un atac de cor però no quan es pateix un ictus», va opinar. Així mateix, Garcia va posar sobre la taula que «cada vegada hi ha més casos d’ictus a causa de la mala alimentació, la falta de pràctica d’esport o el ritme de vida que portem».



A part de la projecció del documental Código ictus, una carrera contrarreloj que tindrà lloc avui a un quart de nou del vespre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella de la mà de la Fundació Jacqueline Pradère i en el qual es coneixeran diverses històries d’afectats andorrans, també s’han organitzat dues conferències més. La primera tindrà lloc el dia 30 de novembre a dos quarts de vuit de la tarda a la sala del Morabanc i anirà a càrrec de l’escriptora Mercè Castro. Sota el títol de Cuando la realidad se rompe, Castro explicarà com afrontar la vida quan hem d’encarar una pèrdua.



Finalment, el dia 5 de desembre a dos quarts de vuit del vespre el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer oferirà una xerrada al Centre de Congressos de la capital sobre la importància de l’alimentació per prevenir malalties.



Ambdues activitats tindran un cost de 10 euros i tots els diners recaptats aniran íntegrament a Amida. També es vendran bosses de roba a cinc euros per aquelles persones que vulguin col·laborar en la recaptació de fons. Eloi Garcia va manifestar que va rebre una gran ajuda per part d’Amida i que l’organització d’aquesta «minimarató» és la seva manera de retornar-los el suport.