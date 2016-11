El grup liberal esmena a la totalitat els textos dels cossos especials

El Grup Parlamentari Liberal ha presentat una esmena a la totalitat per a cadascun dels projectes de llei entrats a tràmit al Consell General per part del Govern amb la finalitat d’actualitzar la regulació que afecta els cossos especials del país. Així es va fer públic a través de la pàgina web del mateix Parlament a través d’un Butlletí. La mateixa publicació anuncia l’admissió d’entrada, per part de Sindicatura, d’una pregunta també efectuada per la formació dirigida per Josep Pintat i encarada a interrogar l’Executiu sobre el suport que manifestava, les darreres setmanes, vers la demanda per part d’Espanya de la sobirania de Gibraltar.



El Grup Parlamentari Liberal s’oposa a la totalitat dels textos amb què l’equip d’Antoni Martí vol modificar, per un costat, les lleis del Cos de la Policia i del Cos Penitenciari, així com projectar un reglament per al Cos d’Extinció i d’Incendis i Salvaments, entrades a tràmit pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, a finals del darrer juliol. El Butlletí no esmenta els motius dels liberals per sol·licitar el canvi total d’aquestes normes. Per últim, i en relació encara al que afecta a les lleis, el grup presidit per Pintat va demanar al Consell posposar la presentació d’esmenes a la proposició de llei qualificada de partits polítics i finançament electoral per tal de poder seguir estudiant el text.



També a instància dels parlamentaris liberals, el Butlletí fa públic un qüestionari encarat a la voluntat que el Govern s’expressi sobre el seu suport a la petició de sobirania sobre Gibraltar per part d’Espanya. El conseller general Carles Naudi vol saber, en primer lloc, per què el Govern no va informar a la Comissió Legislativa de Política Exterior sobre la seva intenció de mostrar-se favorable a dita acció. En aquesta línia, es demana «amb quina anterioritat a la cimera de Cartagena de Índias», on Martí manifestava el seu suport a l’Estat veí, «el Govern ja havia acordat la signatura».



D’altra banda, dijous que ve el Consell General abordarà una de les principals reformes a l’agenda governamental: la de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. A partir de les 9.30 hores, els consellers generals participaran d’un intercanvi en el si del Parlament amb el qual s’abordaran els afers socials i la seguretat social, tal com ja va anunciar la progressista Sílvia Bonet en el transcurs de la darrera sessió de control al Consell General, que tenia lloc la setmana passada. H