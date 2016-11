Notícia L’ambaixadora francesa s’acomiada de Martí Jocelyne Caballero serà la substituta de Ginette de Matha El cap de Govern, Toni Martí, i l’ambaixadora de França a Andorra, Ginette de Matha, ahir. Autor/a: SFGA

El cap de Govern, Toni Martí, va rebre ahir al matí l’ambaixadora de França a Andorra, Ginette de Matha en la seva visita de comiat a l’Executiu de les funcions al Principat. De Matha serà substituida per la diplomàtica Jocelyne Caballero, que ha estat fins fa poc representant permanent de França al Consell d’Europa.



La trobada va servir per fer un breu balanç de les relacions bilaterals entre Andorra i França durant els més de dos anys que Ginette de Matha ha desenvolupat les funcions d’ambaixadora a Andorra. Unes relacions que el màxim responsable del Govern va qualificar «d’excel·lents» i que va quedar palès amb la visita oficial de Manuel Valls, el 19 de juny del 2015, sent la primera vegada que un primer ministre francès visitava Andorra. Abans ho havia fet el president Hollande.



Durant la trobada, de Matha va agrair al líder demòcrata el suport i la solidaritat expressats pel poble andorrà amb la ciutadania i les institucions franceses arran dels diversos atemptats terroristes que el país veí del nord ha patit al llarg dels dos últims anys.



L’ambaixadora, que va iniciar les seves funcions de diplomàtica a Andorra el juny del 2014 en substitució de Zaïr Kédadouche, oferirà aquest dimarts una recepció de comiat a l’ambaixada francesa, en la qual també hi assistirà el líder de l’Executiu.