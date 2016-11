Koldo veu com a únic punt negre el partit amb Portugal

La fase de classificació pel Mundial de Rússia del 2018 no torna fins l’any vinent. Andorra ha disputat fins el moment quatre partits, i després de jugar-los encara té zero punts al caseller, fruit d’un ple de derrotes. Però en aquest període hi ha hagut factors diferents que han portat a aquest resultat.



El combinat nacional acumula dues derrotes per la mínima, contra Letònia i Suïssa, i golejades amb Portugal i Hongria. El matx que deixa més malestar és el que va disputar a Aveiro, on l’equip va estar desencaixat. Diumenge a Budapest, en canvi, tot i rebre quatre gols, els primers 25 minuts van ser més que destacables. Feia temps que no es veia l’equip competint d’aquesta manera davant un rival potent. Amb Letònia va tenir opcions de puntuar en l’estrena de la fase, mentre que amb els helvètics l’espectacular gol d’Àlex Martínez va portar a quatre minuts màgics.



«Tret del partit de Portugal, la resta són bones sensacions», assegura el seleccionador, Koldo Àlvarez. Amb els magiars, el marcador «és massa excessiu pels mèrits que va fer l’equip, que va ser molt semblants al del dia contra Suïssa. Ens va faltar una mica d’encert a les darreres passades en els primers 25 o 30 minuts. Per contra, a la segona part no vam trobar la sortida que vam tenir a la primera i això ens penalitza perquè hem d’estar més temps defensant i rebent més oportunitats de gol. Són sensacions positives per encarar amb optimisme el partit amb les illes Fèroe, preparar-lo bé, a consciència i sabent que és una nova oportunitat». El jugaran a l’Estadi Nacional el 25 de març de l’any vinent i el tècnic espera jugar un parell d’amistosos abans de disputar-lo per «arribar de la millor manera, amb el cap amb les sensacions aquestes que fem moltes coses bé durant els partits, i les que fem malament que no ens penalitzin tant».



Als pròxims enfrontaments confia que els minuts de qualitat vagin en augment. «El primer objectiu és que els partits no comencin com el de Portugal perquè després arrosseguem massa mentalment el mal que rebem a l’inici. Hem de sortir bé, estar molt posats des del primer minut i després anar creixent a mesura que passa el partit. També hem de tenir en compte que els rivals juguen, que ens estudien i ens intenten fer mal per allà on poden». L’entrada de jugadors joves, amb la titularitat guanyada, permet que cada cop aquests tinguin més protagonisme, una circumstància que els propis jugadors «ho agafen perquè s’ho guanyen al camp i ho demostren cada partit que els donem l’oportunitat. Mentre ho continuïn demostrant nosaltres els continuarem donant la confiança i ells aniran sumant o restant».



