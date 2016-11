La Policia deté tres conductors que van fugir d’un control

El balanç de detencions efectuades per la Policia la darrera setmana s’ha tancat amb 14 arrests. D’aquests, un total de tres persones van ser detingudes per fugir dels controls policials, entre d’altres delictes.



La fugida més espectacular va tenir lloc diumenge a Encamp, protagonitzada per un home resident de 31 anys que va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat del trànsit i contra la funció pública, conducció temerària amb perill concret contra les persones, i resistència i desobediència greu als agents de Policia. L’home, que entrava al Principat amb un turisme Seat Córdoba amb matrícula andorrana, es va saltar el control policial de la frontera del riu Runer i va fer cas omís a un altre control que s’estava realitzant a l’entrada de Sant Julià de Lòria. Arran de les dues fugides, el Cos de la Policia decideix iniciar un dispositiu de seguiment i, finalment, després d’una llarga persecució va ser controlat en un carrer de la parròquia d’Encamp.



D’altra banda, el dimarts passat al migdia un jove resident de 22 anys va ser detingut en donar positiu de cànnabis i també d’alcohol de 2,05 g/l. El conductor va patir un accident i va haver de ser ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. En el moment del control policíac el jove també va intentar fugir.



Així mateix, el divendres de matinada els agents van detenir un home resident de 36 anys amb una taxa d’alcohol d’1,71 g/l i amb resultat positiu en cànnabis i cocaïna. El conductor també va fugir d’un control policial i va acabar patint un accident de trànsit del qual va resultar ferit. En el moment de l’arrest també es va trobar en la seva possessió un gram de cocaïna i 2,5 grams de marihuana.

Contra la seguretat del trànsit / També per delictes contra la seguretat del trànsit es va detenir dimarts de matinada un home resident de 51 anys per donar positiu en un control d’alcoholèmia després de ser controlat per cometre una infracció del codi de la circulació. El dijous, també de matinada, la Policia va procedir a arrestar també un jove resident de 25 anys pels mateixos motius.



Així mateix, el divendres es va detenir un home resident de 31 anys amb una taxa d’alcohol d’1,19 g/l en tenir un accident on es van veure implicades altres persones que van resultar ferides. Finalment, el diumenge, pocs minuts després de les cinc de la matinada, es va arrestar un home resident de 24 anys i un de 21 anys per donar positiu en alcohol. En ambdós casos es va requerir els serveis del cos de la Policia per accident amb danys materials.

Detencions per maltractaments / El balanç de detencions de la setmana també es va tancar amb la detenció de tres persones com a presumptes autors de maltractaments en l’àmbit domèstic. Les dues primeres detencions van tenir lloc dimarts a la tarda al Pas de la Casa. Un home i una dona residents de 21 i 22 anys respectivament van ser controlats pels agents al seu domicili com a presumptes autors de maltractaments físics a causa d’una desavinença conjugal. Pels mateixos motius, el diumenge de matinada van arrestar un home no-resident de 32 anys a Encamp. Els fets, en aquest cas, també van tenir lloc al domicili de la parella.



Finalment, per altres delictes es van controlar tres persones més. La primera, dimarts a la tarda a Escaldes-Engordany per desobediència a una ordre d’expulsió governativa. L’autor dels fets, un home no-resident de 24 anys, tenia una ordre judicial d’ingrés al Centre Penitenciari de la Comella per haver estat condemnat en rebel·lia pel Tribunal de Corts.



El segon, un home resident de 28 anys, va ser detingut divendres a quarts de tres de la matinada també a la parròquia d’Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’amenaces, injúries i resistència greu als agents. La Policia es va dirigir a un local d’oci a demanda dels propietaris perquè els empleats tenen problemes amb un client. Al voler-lo controlar, l’autor es troba molt alterat i agressiu davant dels agents interventors.



Finalment, l’últim arrest va tenir lloc diumenge pocs minuts després de les sis del matí a la Massana. L’autor, un jove de 20 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’injúries i resistència greu a la Policia. Els serveis del Cos de la Policia també es van requerir en un local d’oci per alteració de l’ordre públic en la zona d’estacionament de vehicles. El jove que va ser detingut va mostrar una actitud despectiva i poc col·laboradora amb els agents.