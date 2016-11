Més de 200 propostes per al Poblet de Nadal d’aquest any

Un dels projectes més esperats des que es va anunciar a principis d’any, el Poblet de Nadal, va ser presentat ahir a la sala de premsa del Comú d’Andorra als mitjans de comunicació per anunciar oficialment el seu inici a partir del dia 1 de desembre. El projecte, que s’estendrà fins al 6 de gener, pretén convertir-se en «un atractiu més amb l’objectiu de potenciar el turisme a la ciutat i, per descomptat, al país», va assegurar la cònsol major Conxita Marsol. Tot i l’enorme rebuda de turistes que, històricament, s’apropen al Principat per les dates nadalenques, Marsol va assenyalar que es tracta d’un reclam, especialment, «per a tots aquells turistes de proximitat tant del sud de França com del centre i nord d’Espanya». Amb una campanya de promoció tant interna com externa, la publicitat del nou projecte arriba fins a ciutat com Barcelona, València o, fins i tot, Madrid, on es col·locaran cartells gràcies a un acord publicitari amb l’empresa VSA que no suposarà cap cost addicional al comú.



Sota el lema La capital de les il·lusions, els representants del comú van voler fer de la iniciativa un projecte «tant per a turistes com per a ciutadans andorrans» per a que tots puguin gaudir «d’una experiència de compra relaxada i amb un petit al·licient cultural».



Els espais que es dedicaran per a les activitats, espectacles i paradetes comercials que compondran el conjunt del projecte són la plaça del Poble (on es centralitzarà la major part de l’activitat per qüestió d’espai), l’avinguda Meritxell, el carrer Riberaygua i Travesseres, Príncep Belloch, la plaça Guillemó, Fener Bulevard i l’Antic Cinema Modern. Aquest enorme desplegament respon a l’objectiu principal a nivell turístic que, segons la cònsol, correspon a «recuperar el milió de turistes que visitaven el país» en els anys de major afluència.



Activitats i espectacles

A la plaça del Poble es col·locarà una pista de gel sintètic de 100 metres quadrats –per qüestions de pressupost, segons els representants comunals– totalment gratuïta que tindrà horaris de tarda de dilluns a divendres i horari complet durant els caps de setmana. A més, en aquest mateix indret s’hi instal·larà un mercat de venda de productes nadalencs –amb ambientació nòrdica–, on es podran adquirir articles de decoració, objectes de regal, joguines, contes o especialitats gastronòmiques. Aquest consistirà en diverses parades de fusta que recrearan el Poblet amb ambientació i decoracions de Nadal –amb les mateixes franges horàries d’obertura al públic que la pista. També hi haurà instal·lat un Tió gegant al qual se li podrà donar menjar fins al dia 20 i, desd’aquesta data fins el 24 inclòs, es facilitaran bastons de forma gratuïta per fer-lo cagar a tot aquell qui ho desitgi.



Diversos artistes del país tindran l’oportunitat de posar les seves obres a la venda a preus «raonables», així com també faran acte de presència dromedaris i rens de debò per a que els visitants puguin gaudir d’una experiència «el més nadalenca possible». Per últim, es disposarà un escenari on diverses corals realitzaran espectacles durant alguns dels dies clau de les festes.



A la plaça de la Rotonda, per altra banda, s’hi celebrarà un espectacle de piano aeri, amb espectacle pirotècnic afegit, inaugural que donarà el tret de sortida, així com també una activitat permanent de llums led recreant el viatge dels menairons des del Pic dels Meners fins al Poblet d’Andorra la Vella. A l’avinguda Meritxell hi haurà diverses teatralitzacions itinerants, mentre que a la plaça Guillemó trobarem el Bosc Encantat, una recreació d’un Poblet enmig de la natura on la màgia es combina amb el paisatge urbà per donar lloc a un espectacle de llum i color. L’Antic Cinema Modern, al seu torn, representarà l’Oficina Màgica de Correus dels mateixos menairons, que serviran de punt de recollida de les cartes (que es facilitaran a les tendes) de tots aquells infants que desitgin comunicar els seus desitjos al Pare Noel, els Reis Mags o el Tió.



Història fantàstica

La iniciativa s’estructura al voltant de la història fantàstica dels menairons, uns éssers fantàstics que viuen al cim dels Meners i que, a causa d’una forta grip que afecta tots els carters (en clau de ficció fantàstica), cal recórrer a ells durant l’època de Nadal. D’aquesta manera, doncs, es vol dotar d’un toc fantàstic un projecte que «pretén donar cabuda a tots els públics, des dels més petits fins als més grans». A més, segons Pons, es culmina un gran iniciativa que «ha comportat molta feina» i que s’acull amb «una gran il·lusió».



Durant la roda de premsa, la cònsol va destacar la importància de la participació dels comerciants (que aportaran les bosses de compra, paper de regal i la creació d’una marca comercial conjunta) en un esdeveniment «que pretén consolidar-se i créixer d’ara en endavant». En total, el conjunt de Poblet de Nadal està pressupostat en 370.000 euros, un cost que assumirà el comú però que caldrà esperar fins al final per «acabar de fer un balanç de costos el més precís possible», concloïa Marsol.