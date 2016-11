L’obesitat afecta més ciutadans que mai

Després que ahir se celebrés el Dia mundial de la diabetis, des d’una perspectiva històrica es podria valorar aquesta malaltia com una de les epidèmies més greus del segle XXI. Tot i que gran part dels casos apareixen per causes genètiques del propi organisme, el sobreprès (juntament amb l’estil de vida sedentari), suposa una de les principals causes d’aparició d’aquesta malaltia. Per evitar-ho, una de les solucions més eficaces seria el canvi dels hàbits alimentaris i del modus vivendi («cada vegada menys actiu a causa del desenvolupament tecnològic i el greu sedentarisme associat», segons l’especialista andorrà Ramón Vilallonga), unes solucions de base que evitarien molts problemes de sobrepès en una societat que, tal com s’anunciava l’any passat en diversos mitjans, és líder a Europa en problemes d’obesitat entre la població adulta.



Al Principat, l’Associació de Diabètics d’Andorra (ADBA) va encapçalar ahir una conferència sobre la retinopatia diabètica (concretament, sobre la prevenció dels problemes de visió causats per la malaltia). A més, des de l’associació van valorar l’obesitat com «un dels factors de risc més importants» en la diabetis de tipus 2 (que es desenvolupa per un problema de ressistència a la insulina que es tracta esencialment amb dieta o exercici en la majoria de casos), així com també van destacar negativament «l’absència de representants del Govern» durant la conferència.



Actualment, la situació de l’augment de l’obesitat al país posa en el punt de mira aquesta malaltia (a Espanya, els nens amb obesitat han augmentat del 7,4% al 17% en els últims 25 anys, un augment que pot extrapolar-se també a la situació del Principat).



Segons les dades de la darrera Enquesta Nacional de Salut d’Andorra, realitzada l’any 2011, el 19% de la població és obesa (les dades a Espanya indiquen que aproximadament un 40% té sobrepès en aquest país). Pel que fa als joves d’entre 14 i 25 anys, les dades indiquen que un 4% de la població del país pateix obesitat, un augment del cent per cent en relació al darrer estudi, realitzat l’any 2002, unes dades que posen el país en una situació alarmant i que sembla que, si continua aquesta tendència, no es milloraran en el proper estudi que es realitzi.