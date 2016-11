Notícia El 3r Congrés d’Història dels Pirineus, a Andorra i a la Seu L’esdeveniment pretén pal·liar la manca d’historiografia que existeix sobre el territori Una de les pedres esculpides al laberint màgic de Rocaviva, a Músser (Cerdanya), de Climent Olm. Autor/a: EL PERIÒDIC

El tercer Congrés Internacional d’Història dels Pirineus pretén «recuperar i donar continuïtat als dos congressos anteriors organitzats pels Centres Associats de la UNED a Cervera (1988) i a Girona (1998)». La tercera edició de l’esdeveniment tindrà una seu compartida entre Andorra la Vella i la Seu d’Urgell, els dies 16, 17 i 18 de juny de 2017.



«Conscients que la creació d’un espai de reunió, debat i intercanvi d’idees és necessari per superar el tradicional buit experimentat pels Pirineus en la producció historiogràfica a tots dos vessants de la serralada, el present Congrés es planteja incidir en el coneixement de la història dels Pirineus des d’una perspectiva transversal», segons ha difós l’organització.



CINC ÀREES / Els temes que s’hi abordaran s’aglutinaran en cinc blocs per àmbits de coneixement: realitats polítiques i administratives en l’àmbit pirinenc; producció i intercanvi en el marc d’una economia de muntanya; diversificació social de les comunitats pirinenques; assentament i hàbitat en un medi complex, i expressió artística i cultural als Pirineus.



Qui hi vulgui participar presentant una ponència haurà d’enviar les seves propostes en forma de resum, amb una extensió d’entre 250 i 500 caràcters, abans de l’1 de març de 2017, i la comunicació íntegra abans del 30 d’abril de 2017, a l’Institut d’Estudis Andorrans (iea@iea.ad) o a la UNED de la Seu (info@seu-durgell.uned.es).



EL COMITÈ D’EXPERTS / Un comitè científic escollirà quines ponències es presentaran al Congrés historiogràfic. El comitè està format per Joan Josep Busqueta i Riu (Universitat de Lleida); Francesc Fité i Llevot (Universitat de Lleida); Carles Gascón Chopo (UNED-Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell); Jordi Guillamet i Antón (Institut d’Estudis Andorrans); María Jesús Pérex Agorreta (UNED); Sergio Ripoll López (UNED); Josep Maria Solé i Sabaté (Universitat Autònoma de Barcelona) i Roland Viader (Université de Toulouse – Jean Jaurès).

Les ponències estaran impartides per reconeguts historiadors coneixedors de la realitat dels Pirineus. A més, també es reservarà un espai per a la presentació de comunicacions prèvia validació del Comitè Científic del Congrés.