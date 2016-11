Notícia Jesús Castillo inaugura l’espai d’art de Bingo Star’s La zona pretén ser un aparador per als artistes amateurs del país Jesús Castillo observa la seva col·lecció de quadres, ahir. Autor/a: ST!

Bingo Star’s ha inaugurat l’espai Bingo ART, una zona que pretén ser un aparador per als artistes amateurs del país perquè puguin exposar les seves obres. Des d’aquest dilluns i fins a l’11 de desembre l’artista encampadà Jesús Castillo exposarà les seves obres inspirades en el romànic d’Andorra. L’artista va manifestar ahir que està molt content amb la iniciativa ja que és una manera molt bona de donar-se a conèixer. En total, hi ha una trentena d’obres exposades fetes amb aquarel·la i rotring.



L’exposició Bingo ART neix amb la voluntat de ser un espai d’exposició i pretén tenir una continuïtat, tal com va explicar el director del Bingo, Marc Martos. En aquest sentit, «la mostra vol ser molt propera a tothom», va afegir.



Bingo ART està oberta al públic cada dia de les cinc de la tarda a les tres de la matinada.