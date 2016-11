Notícia La violinista Judith Mateo presenta disc a l’FNAC La intèrpret ha publicat el seu sisè àlbum, 'Rock is my life' Imatge promocional de Judith Mateo. Autor/a: EL PERIÒDIC

S’imaginen la balada Nothing else matters de Metallica a ritme de violí? Judith Mateo no només ho ha imaginat, sinó que l’ha interpretat i l’ha inclòs en el seu últim disc, Rock is my life. La música i compositora presentarà l’àlbum a l’espai Fòrum de la FNAC el pròxim divendres, dia 18, a les 18.30 hores.



Rock is my life (Warner, 2016) és el sisè disc de la intèrpret, després de Tir Nan Og (2003), Mientras el cielo no caiga (2007), Weile Waile, Ashes (2011) i Celebration Days (2014). La projecció internacional de Judith Mateo va començar a Irlanda, on va passar tres anys nodrint-se de la música tradicional i tocant com a primer violí de l’Orquestra de la Universitat de Waterford, a més de participar en diversos festivals. La seva tasca d’ajuda al poble sahrauí la porta a celebrar diversos concerts benèfics al Sàhara occidental al costat d’artistes locals i internacionals. Entre els països on ha actuat hi ha Bèlgica, França, Palestina, Itàlia, Egipte, Portugal, Marroc o Japó.



Temes tradicionals (és asturiana) i propis van de la mà, en un estil que evoluciona cada vegada més al celta-rock. L’harmonia del violí s’uneix a la guitarra elèctrica, el baix, la flauta, la gaita i la bateria. Un espectacle adaptat a la modernitat a les noves tecnologies, amb una escenografia cuidada. El seu estilista és el dissenyador gallec Jose Matteos.