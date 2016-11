Notícia Líquid Dansa renova la creativitat amb ‘Tu & Jo’ El nou espectacle s'estrena el 2 de desembre al Teatre Comunal Imatge promocional de 'Tu & Jo'. Autor/a: EL PERIÒDIC

La Companyia Líquid Dansa estrena el seu nou espectacle, Tu & Jo, els dies 2 i 3 de desembre al Teatre Comunal, dins de la 49a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella. La companyia de ball i teatre es presenta amb un format totalment renovat, i amb un nou elenc que inclou professorat i alumnat avançat de l’Escola Líquid Dansa. Amb la nova etapa, la companyia «pretén ampliar els seus horitzons creatius». Tu & Jo segueix la línia de les creacions anteriors, que es mouen sempre en l’àmbit de la dansa-teatre. L’espectacle està dirigit per Joan Hernàndez i la música, en directe, estarà interpretada pel músic i percussionista Arnau Obiols.



Tu & Jo es un espectacle de dansa, música i teatre que juga amb les emocions que protagonitzen les relacions i el pas del temps. L’espectacle lliga damunt l’escenari la dansa i el teatre amb música i text. Es balla sobre la música, o la música s’interpreta sobre la dansa, es balla sobre el text, sobre el diàleg, sobre el monòleg… Un bateria/percussionista és l’encarregat de guiar, seguir i acompanyar en directe als actors i ballarins. Tu & Jo, són dos personatges, que amb les cares i formes de diferents actors i actrius, començaran un viatge on mostraran, com en un mirall per a l’espectador, un procés en el qual «tots nosaltres, molt probablement, ens hi veurem reflectits».



Els intèrprets són Mònica Vega, Verònica Pérez, Dan Sampaio, Pauline Da Costa, Patrick Gómez, Aina Pérez, Olga Da Cunha, Cristina Mañosas, Judit Rodrigo, Desirée Abarca i Pere Vilarrubla.