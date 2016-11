Aposta ferma per la inserció laboral dels joves discapacitats

Els ministres d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, juntament amb la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, i alguns representants de la direcció de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) van inaugurar ahir de forma oficial el programa Fent camí, que pretén assolir una correcta inserció al món laboral de joves amb discapacitat entre els 16 i els 21 anys. El programa es desenvolupa en una aula del Centre de Formació Professional d’Aixovall –situat a Sant Julià de Lòria– i sorgeix del treball en comú entre el Servei d’Inserció i Ocupació Laboral (SIOL) i l’Escola Nostra Senyora de Meritxell.

Valoració dels experts / El director del SIOL, Òscar Fernández, va valorar el projecte com «un programa que dóna resposta a la transició d’aquests joves entre l’etapa formativa i la inserció dins del món laboral, intentant dotar-los de les eines i les habilitats necessàries per a què puguin fer-ho de forma exitosa». En total, 16 joves es beneficien d’aquest programa des del dia que va començar, el 10 d’octubre, «que es troben en la primera fase –d’acollida–, centrada en la formació», mentre que després tindrà lloc una segona fase més orientada «a la seva tecnificació i professionalització», va explicar Fernández. El director va assegurar que el programa té en compte «les motivacions i ambicions del joves», que acaben «escollint el camí formatiu que consideren més adequat i que proporcionen els docents encarregats de la coordinació». Malgrat que es preveu una durada d’un any per a cadascuna de les fases, Fernández va manifestar que la seva durada «pot variar en funció de les especificitats que s’hi observin».



Per la seva banda, Espot va valorar el programa «molt positivament» destacant-ne l’objectiu de fer «un tractament individualitzat que s’allunyi de la formació professional estandarditzada» encarada «a la recerca de la voluntat del propi beneficiari». A més, va destacar que «s’ha de realitzar una tasca de sensibilització de les empreses» per a què «acabin contractant aquests joves» mitjançant un programa d’incentius –que no va voler detallar pel fet de no haver estat presentat encara a les empreses beneficiàries.



Jover, al seu torn va destacar la necessitat «de ser creatius» en la gestió d’aquesta problemàtica «per dotar de les eines i els recursos necessaris els col·lectius encarregats d’aquesta feina». També va explicar la necessitat de «realitzar un seguiment mitjançant una comissió» que permeti avaluar el seu desenvolupament així com també crear-ne de nous que «ajudin a potenciar encara més aquesta línia de treball». Per últim, va subratllar la necessitat de «ser crítics de forma constructiva» per millorar en la consecució d’aquest tipus de projectes.