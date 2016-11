Notícia Suport als 12 voluntaris del Banc d’Aliments que van renunciar L’oposició afirma que s’ha fet una mala gestió del servei Productes al Banc dels Aliments de la Seu. Autor/a: RADIOSEU

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar dilluns una moció presentada per Compromís X La Seu, ERC i la CUP per iniciar un procés de gestió del Banc d’Aliments «que pugui revertir la renúncia de 12 voluntaris del projecte Aliments per la Solidaritat». El text va ser rebutjat per l’equip de govern (Convergència) perquè assegura que s’ha fet un ús polític «d’un tema social molt sensible».



Els voluntaris van deixar el servei en considerar que les dues administracions públiques implicades en el suport administratiu, logístic i econòmic del projecte, l’ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Capau), no els oferien l’ajut i les millores requerides. És per aquest motiu que van escriure una carta, que van fer arribar a l’oposició i a l’equip de govern, i que va derivar finalment en el debat en el ple urgellenc, «per trobar una solució factible i urgent al problema». L’acord aprovat pel plenari de l’ajuntament, amb 10 vots a favor i set en contra, lamenta «la situació insostenible a què s’ha arribat a causa de la mala gestió de l’equip de govern», a la qual s’atribueix la dimissió dels voluntaris d’Aliments per la Solidaritat.



El text exigeix que es busquin i assumeixin les responsabilitats polítiques que se’n derivin «per tal que aquesta situació es reverteixi i no es torni a repetir». La proposta insta a reformular el projecte, juntament amb voluntaris i entitats, per tal de millorar Aliments per la Solidaritat, mantenint el model de col·laboració, i dotant la iniciativa de pressupost i d’una eina de gestió, «tal i com demanen els voluntaris», informa RàdioSeu.



La moció indica que cal consensuar amb tots els actors un projecte d’obres que reuneixi les condicions necessàries de superfície, de serveis –sanitaris, sala d’espera, zona de selecció i manipulació dels aliments–, d’equipaments –conservació en fred–, de transport i d’emmagatzematge al nou local previst per al Banc dels Aliments, a l’antic espai de Mavisa, i adjudicar-lo abans d’un mes. Finalment, es recull la iniciativa de sol·licitar una reunió urgent amb els voluntaris per comunicar els acords, «amb una disculpa» per part de l’Ajuntament de la Seu.



Resposta de l’equip de govern / La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, va reiterar durant el debat que l’equip de govern hi ha donat sempre ple suport. «La nostra voluntat és reconduir la situació i aconseguir que el projecte, que és molt necessari, continuï endavant», va remarcar, agraint la implicació de les persones que hi treballen de forma desinteressada. Vives va tornar a atribuir la polèmica de la renúncia dels voluntaris a «una manipulació política d’un projecte solidari d’alta sensibilitat social» i va voler deixar clar que algun dels arguments de l’oposició com a incompliments de l’equip de govern «no estan contrastats i no són certs». El servei va funcionar dilluns amb normalitat i continua endavant la preparació del Gran Recapte el darrer cap de setmana d’aquest mes. La responsable de l’àrea dels Serveis Socials espera que el nou local, per al qual estan pressupostats 60.000 euros, es pugui tenir enllestit abans que acabi l’any.



Ordeig: «No s’entenen les acusacions vers els voluntaris»

Durant les intervencions dels grups municipals, el portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, va voler deixar clar que «no s’entenen les acusacions vers els voluntaris pel que fa a les raons per les quals han presentat la seva renúncia». Ordeig va reclamar «diàleg, humilitat i solucions» per reconduir la situació i va advocar per millorar el servei i el seu funcionament «sense menystenir les persones que s’hi dediquen de forma desinteressada».



Per la seva banda, el regidor d’ERC David Munt va lamentar la manca de comunicació entre els voluntaris i l’equip de govern, «que ha portat a la politització de la qüestió». Munt va indicar que la crisi del servei no s’hauria produït si s’hagués donat prioritat a les obres del nou local del Banc dels Aliments. El grup republicà va instar a l’entesa o a la reformulació del sistema de voluntariat.



Pau Lozano, de la CUP, va fer un agraïment als voluntaris i va recordar l’evolució de les peticions formulades per a la millora del servei: «Les demandes eren clares i caldria haver-les atès».